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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.25 WIB

Usai Tampil di Waterbomb Seoul 2026, ZELO Rilis Single “BANANA”

Zelo (allkpop)

JawaPos.com - ZELO mantan anggota grup B.A.P, kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul “BANANA”. Lagu ini resmi dirilis pada 20 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Dengan mengeksplorasi genre Brazilian funk, ZELO memperlihatkan sisi musikal yang semakin beragam sekaligus menegaskan identitasnya sebagai artis solo.

Menurut laporan allkpop, “BANANA” sebelumnya telah diperkenalkan secara langsung di panggung Waterbomb Seoul 2026 pada Juli lalu.

Penampilan tersebut mendapat respons antusias dari penonton, sehingga perilisan resminya menjadi momen yang dinantikan oleh para penggemar yang telah mendengar lagu tersebut lebih awal.

Secara musikal, “BANANA” mengandalkan ketukan yang kuat, hook yang mudah melekat di ingatan, serta atmosfer yang berani dan penuh energi.

Lagu ini juga memanfaatkan kata “banana” untuk menghadirkan permainan makna dalam liriknya. Perpaduan tersebut menghasilkan karakter yang jenaka sekaligus sensual, sesuai dengan pendekatan musik dan penampilan yang ingin ditonjolkan ZELO.

Tidak hanya membawakan lagu, ZELO juga terlibat langsung dalam proses kreatifnya. Ia berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi musik, serta mengambil bagian dalam pengarahan performa.

Keterlibatan tersebut membuat konsep lagu, musik video, dan cara penyampaiannya di atas panggung memiliki benang merah yang kuat, sekaligus memperlihatkan kemampuannya dalam mengembangkan proyek musik secara lebih menyeluruh.

“BANANA” juga menjadi bagian dari perjalanan eksplorasi genre ZELO sepanjang 2026. Pada Maret, ia merilis “Cola Comigo” dengan sentuhan Latin pop, kemudian menghadirkan “ELA” yang mengusung nuansa R&B pada Juli.

Melalui single terbarunya, ia kembali mencoba pendekatan berbeda dengan Brazilian funk, memperluas spektrum musik yang ditawarkan kepada pendengar.

Setelah bergabung dengan label VLACKSQUAD pada Maret 2026, ZELO terus aktif melalui perilisan musik dan pertunjukan langsung. Ia telah menggelar konser solo di sejumlah wilayah Asia, termasuk Seoul, Jepang, dan Taiwan.

Pada November mendatang, ZELO dijadwalkan melanjutkan aktivitas internasional melalui tur Eropa berjdul “UNBOUND”, yang akan menjadi kesempatan berikutnya untuk memperkenalkan perkembangan musik solonya kepada penggemar global.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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