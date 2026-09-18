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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 12.37 WIB

Setahun Berlalu, Onew SHINee Hadirkan Single Jepang Baru “KAKERA -Unmei no Piece-”

onew (x @onew_griffin) - Image

onew (x @onew_griffin)

JawaPos.com – member SHINee, Onew, menyapa penggemar di Jepang melalui single terbarunya, “KAKERA -Unmei no Piece-”.

Single Jepang keempat tersebut dirilis pada 16 September 2026, sekaligus menandai kembalinya Onew ke aktivitas musik Jepang setelah sekitar satu tahun.

“KAKERA -Unmei no Piece-” mengangkat konsep tentang potongan-potongan takdir dan dikemas sebagai lagu cinta yang lembut.

Warna vokal Onew yang hangat menjadi salah satu kekuatan utama lagu tersebut, menciptakan nuansa emosional yang menggambarkan perasaan ketika seseorang akhirnya bertemu dengan sosok yang memang ditakdirkan untuk hadir dalam hidupnya.

Lagu utama beserta video musiknya telah diperkenalkan lebih dahulu pada 9 September.

Promosi single ini juga diawali dengan teaser yang menggambarkan keseharian seorang perempuan, mulai dari bangun tidur, mendengarkan radio, berjalan keluar rumah, hingga menutup hari dengan membawa kue kecil yang dihiasi lilin menyala.

Rangkaian adegan tersebut memberikan nuansa sederhana sekaligus romantis.

Menurut laporan allkpop, single “KAKERA -Unmei no Piece-” berisi lima lagu, yaitu lagu utama “KAKERA -Unmei no Piece-”, “Tock-Talk”, “Spring Rain”, “Letter to Tomorrow”, dan “Aliens”.

Editor: Novia Tri Astuti
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