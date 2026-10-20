PRF XI Pecah Rekor Nasional, 100 Lagu Daerah Dibawakan dalam Irama Reggae

JawaPos.com – Perhelatan Papua Reggae Festival (PRF) XI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 16-17 Oktober membuat rekor. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat acara tersebut sebagai pertunjukan dengan rekor 100 lagu daerah berirama reggae.

Dalam festival tersebut, puluhan grup musik reggae ikut ambil bagian dan menyuarakan tajuk One Vibe, One Love, One Papua. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menerima secara langsung anugerah dari MURI. Menurut Meki, keberhasilan festival tersebut menjadi sejarah baru bagi Papua Tengah.