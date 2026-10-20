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Syahrul Yunizar
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.35 WIB

PRF XI Pecah Rekor Nasional, 100 Lagu Daerah Dibawakan dalam Irama Reggae

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa (tengah) mengapresiasi Papua Reggae Festival (PRF) XI di Kabupaten Nabire yang berhasil meraih rekor MURI sebagai acara pertunjukan dengan 100 lagu daerah berirama reggae. (Dok Pemerintah Papua Tengah) - Image

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa (tengah) mengapresiasi Papua Reggae Festival (PRF) XI di Kabupaten Nabire yang berhasil meraih rekor MURI sebagai acara pertunjukan dengan 100 lagu daerah berirama reggae. (Dok Pemerintah Papua Tengah)

 

JawaPos.com – Perhelatan Papua Reggae Festival (PRF) XI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 16-17 Oktober membuat rekor. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat acara tersebut sebagai pertunjukan dengan rekor 100 lagu daerah berirama reggae.

Dalam festival tersebut, puluhan grup musik reggae ikut ambil bagian dan menyuarakan tajuk One Vibe, One Love, One Papua. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menerima secara langsung anugerah dari MURI. Menurut Meki, keberhasilan festival tersebut menjadi sejarah baru bagi Papua Tengah.

”Kekayaan bahasa daerah yang dimiliki berbagai suku di Papua merupakan modal budaya yang sangat berharga untuk dikembangkan melalui industri musik,” kata Meki dalam keterangan resmi pada Selasa (20/10).

Selain menjadi ruang untuk berkreasi, Meki Nawipa menyatakan bahwa rekor MURI yang didapatkan dari acara tersebut menjadi momentum untuk terus menyuarakan perdamaian dan mendorong generasi muda Papua menyalurkan kemampuan melalui kegiatan positif.

Orang nomor satu di Papua Tengah itu mengajak seluruh anak muda menjauhi minuman keras (miras) dan perilaku yang dapat mengancam masa depan mereka. Ia mendukung agar bakat seni, khususnya bidang musik terus dikembangkan bersama-sama.

Meki Nawipa berharap suatu saat lahir musisi hebat dari Papua. Menurut dia, bukan tidak mungkin jika nantinya berlangsung acara yang lebih besar dan menghadirkan musisi reggae internasional untuk berkolaborasi dengan musisi lokal di Papua, khususnya Papua Tengah.

Editor: Diar Candra
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