Alda Callista Cetak Sejarah, Wakil Papua Pertama Juara Miss Indonesia

Alda Callista dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. (Instagram: missindonesia)
JawaPos.com - Alda Callista Putri Setiawan berhasil mengukir sejarah baru di ajang Miss Indonesia. Perempuan yang mewakili Papua Tengah itu dinobatkan sebagai pemenang kontes kecantikan ini setelah melewati persaingan ketat dengan puluhan finalis dari berbagai provinsi di Indonesia.
Kemenangan Alda pada malam grand final yang digelar di Studio RCTI+, Jakarta, Jumat (16/10), menjadi pencapaian istimewa. Ia tercatat sebagai wakil Papua Tengah pertama yang berhasil meraih mahkota Miss Indonesia sekaligus pemenang pertama dari kawasan Indonesia Timur dalam sejarah penyelenggaraan ajang tersebut.
Keberhasilan ini bukan sekadar tentang kemenangan dalam kontes kecantikan. Prestasi Alda turut membawa nama Papua Tengah ke panggung nasional, sekaligus membuka kesempatan untuk memperkenalkan keberagaman dan potensi perempuan Indonesia kepada masyarakat dunia.
Perjalanan Alda menuju mahkota Miss Indonesia 2026 tidak berlangsung dalam waktu singkat. Ia harus melalui serangkaian tahapan seleksi dan penilaian sebelum memastikan dirinya berada di babak lima besar.
Pada edisi ke-20 Miss Indonesia tersebut, sebanyak 38 finalis tampil mewakili provinsi masing-masing. Mereka dinilai berdasarkan berbagai aspek yang menekankan kepribadian, kecerdasan, penampilan, serta kepedulian sosial.
Alda akhirnya keluar sebagai pemenang setelah melewati persaingan hingga babak akhir. Mahkota Miss Indonesia 2026 disematkan oleh Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista bersama Miss World 2026 Joheirry Mola.
Posisi runner-up pertama ditempati Yvette Rondonuwu dari Sulawesi Utara. Sementara itu, Thalia Lavender dari Kalimantan Barat berada di posisi runner-up kedua.
Dian Kharisma dari Bengkulu dan Ni Made Padmawardhani Rakheswari dari Bali melengkapi jajaran lima besar.
Hasil tersebut menempatkan Alda sebagai penerus Audrey Bianca yang sebelumnya menyandang gelar Miss Indonesia 2025.
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Jawa Pos
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