6 Mantan Anggota OPM di Papua Resmi Berikrar Setia kepada NKRI

JawaPos.com - Sebanyak 6 mantan simpatisan dan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) memutuskan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para prajurit dari Komando Operasi (Koops) TNI Habema menyaksikan ikrar setiap eks OPM tersebut.

Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna menjelaskan, mantan anggota OPM itu berikrar setia usai menerima pendekatan humanis dan pembinaan teritorial oleh TNI di Papua Tengah.

”Dalam 2 hari berturut-turut, sebanyak 5 simpatisan Organisasi Papua Merdeka Kodap VIII/Intan Jaya dan seorang anggota OPM Kodap XXXIV/Beoga secara resmi menyatakan Ikrar Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wirya dalam keteranganya pada Kamis (10/9).

Menurut Wirya, langkah tersebut menjadi bukti nyata menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengakhiri konflik bersenjata demi mewujudkan kedamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.

Ikrar setia pertama berlangsung di Titik J2 Satgas Yonif 744/SYB, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Minggu (6/9).

Sebanyak 5 simpatisan OPM berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS yang berlatar belakang pelajar, pengemudi ojek, hingga pekerja mandiri, dengan penuh kesadaran kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

”Sebelum mengambil keputusan tersebut, kelimanya sempat mengikuti proses komunikasi dan dialog persuasif usai terindikasi melakukan interaksi dengan pimpinan TPNPB-OPM Kodap VIII/Intan Jaya,” beber Wirya.

Sumpah setia kedua, berlangsung di Kabupaten Puncak. Erison Murib alias Buton Murib yang merupakan anggota OPM Kodap XXXIV/Beoga pimpinan Arodi Kulla memilih kepala ke pangkuan NKRI.