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Abdul Rahman
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.59 WIB

Profil Alda Callista, Putri Papua Pertama yang Jadi Juara Miss Indonesia

Miss Indonesia 2026 Alda Callista. (Instagram: listaputrial) - Image

Miss Indonesia 2026 Alda Callista. (Instagram: listaputrial)

JawaPos.com - Kemenangan Alda Callista Putri Setiawan di ajang Miss Indonesia 2026 menjadi momen bersejarah, khususnya bagi Papua Tengah. Perempuan yang mewakili provinsi tersebut berhasil meraih mahkota pada dalam malam grand final yang digelar di Studio RCTI+, Jakarta, pada Jumat (16/10).

Prestasi itu membuat nama Alda menjadi sorotan publik luas. Ia bukan hanya berhasil mengungguli puluhan finalis dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi wakil Papua Tengah pertama yang memenangkan ajang kecantikan tersebut.

Di balik keberhasilannya, Alda memiliki perjalanan yang menarik. Ia tumbuh di Tulungagung, Jawa Timur, kemudian merantau ke Jakarta untuk bekerja sembari mengembangkan potensi diri di dunia modeling dan kontes kecantikan.

Setelah menyandang gelar Miss Indonesia 2026, Alda bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia akan membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui ajang Miss World 2027 di Tanzania.

Profil Alda Callista 

Alda Callista lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 2004. Meski lahir di Jawa Barat, ia tumbuh dan besar di Tulungagung, Jawa Timur. Latar belakang tersebut menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sebelum akhirnya tampil sebagai wakil Papua Tengah di Miss Indonesia 2026.

Identitas daerah yang dibawanya menjadi salah satu aspek menarik dari kemenangannya, terutama karena Miss Indonesia mempertemukan peserta dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam.

Merantau ke Jakarta untuk Bekerja

Sebelum dikenal sebagai Miss Indonesia 2026, Alda lebih dulu merantau ke Jakarta untuk bekerja. Kesempatan tersebut sekaligus membuka jalan baginya untuk mengikuti audisi Miss Indonesia.

Dalam sebuah wawancara, Alda menceritakan bahwa dirinya baru mendapatkan pekerjaan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Setelah pindah ke ibu kota, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba peruntungan di ajang kecantikan nasional.

Keputusan mengikuti audisi tersebut menjadi langkah penting dalam hidupnya. Alda mengungkapkan bahwa audisi Miss Indonesia merupakan pengalaman pertamanya mengikuti seleksi ajang tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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