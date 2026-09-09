'Godzilla Minus Zero' Siapkan Ancaman Baru! Kemunculan King Ghidorah Mulai Terendus

JawaPos.com – Godzilla Minus Zero, film lanjutan Godzilla Minus One garapan sutradara Takashi Yamazaki akan rilis pada awal November 2026. Namun, Godzilla nampaknya bukan satu-satunya monster yang ada di film ini.

Trailer film resmi yang sudah beredar memberikan sejumlah indikasi kuat kemunculan monster lain yang sudah puluhan tahun dikenal dunia sebagai musuh bebuyutan Godzilla. Sang naga berkapala tiga: King Ghidorah.

Kemunculan King Ghidorah belum dijelaskan secara rinci oleh Toho dalam materi resmi film. Namun, trailer terbaru memicu spekulasi kuat karena menampilkan visual yang dikaitkan dengan ciri khas King Ghidorah. Sejumlah media luar bahkan menilai trailer tersebut telah memberikan konfirmasi mengenai keterlibatan monster tersebut dalam film.

Tanda paling jelas adalah adanya sambaran petir berwarna kuning keemasan disertai teriakan melengking yang putus-putus. Bagi yang sudah familiar dengan franchise Godzilla, petir kuning keemasan tersebut merupakan gravity beam, senjata andalan King Ghidorah yang disemburkannya.

Tanda berikutnya adalah saat Godzilla digambarkan jatuh dari langit dan menimpa gedung-gedung kota hingga porak-poranda. Walau tidak ditampilkan jelas apa yang membuat sang monster jatuh, pemandangan tersebut adalah sebuah easter egg di mana Godzilla sudah berkali-kali dijatuhkan dari langit oleh King Ghidorah setelah sang naga membawanya terbang ke angkasa pada film-film terdahulu.

Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di Jepang pada 3 November 2026, sebelum dirilis di Amerika Utara pada 6 November 2026. Film ini kembali disutradarai, ditulis, dan dikerjakan efek visualnya oleh Yamazaki, dengan Ryunosuke Kamiki sebagai Koichi Shikishima dan Minami Hamabe sebagai Noriko Oishi.

Cerita Godzilla Minus Zero sendiri berlangsung pada 1949, dua tahun setelah peristiwa Godzilla Minus One.

Trailer juga menunjukkan bahwa Godzilla ternyata belum benar-benar musnah setelah pertempuran pada film sebelumnya. Cerita kemudian bergerak ke periode ketika Jepang mulai bangkit dari kehancuran perang, tetapi kembali menghadapi ancaman monster tersebut. Trailer memperlihatkan Godzilla di New York, termasuk kemunculannya di dekat Patung Liberty.