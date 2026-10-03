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Banu Adikara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Jelang 'Godzilla Minus Zero', Ini Rekam Jejak Duel Epik Godzilla vs King Ghidorah dari Masa ke Masa

Poster film 'Godzilla Minus One'. (TOHO) - Image

Poster film 'Godzilla Minus One'. (TOHO)

JawaPos.com — Rivalitas paling legendaris dalam sejarah monster (kaiju) akan kembali tersaji di layar lebar lewat film Godzilla Minus Zero.

Jelang penayangannya di bioskop pada 4 November mendatang, perhatian para penggemar sinema monster tertuju pada konfirmasi sutradara Takashi Yamazaki terkait kemunculan sang musuh bebuyutan. Sang naga emas berkepala tiga: King Ghidorah.

Kehadiran King Ghidorah diprediksi menjadi ancaman terbesar bagi Godzilla dalam era narasi pasca-Perang Dunia II yang diusung oleh waralaba anyar ini.

Rivalitas Godzilla dan King Ghidorah bukanlah hal baru. Pertemuan keduanya telah membentang selama lebih dari enam dekade melalui berbagai pergeseran era dan kontinuitas cerita.

Perseteruan kedua monster raksasa ini sudah begitu ikonik selayaknya rivalitas tokoh-tokoh budaya pop lain, seperti Batman dan Joker; Superman dan Lex Luthor; hingga Optimus Prime dan Megatron.

Berikut adalah rekap rekam jejak bentrokan ikonik kedua monster dari masa ke masa sebelum akhirnya kembali bertarung di Godzilla Minus Zero:

Era Showa (1964–1972)

Godzilla dan King Ghidorah di era Showa. (TOHO)

King Ghidorah pertama kali diperkenalkan Toho Studios dalam film Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964).

Berbeda dengan Godzilla yang merupakan manifestasi ancaman radiasi nuklir bumi, Ghidorah diposisikan sebagai monster alien pemusnah peradaban yang datang dari luar angkasa.

Pada kemunculan perdananya, Godzilla bahkan harus bersatu dengan Rodan dan Mothra untuk menundukkan Ghidorah.

Editor: Banu Adikara
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