Ketika Kuliner dan Idola Bertemu, Begini Keseruan Fans JKT48 di Jakarta

Member JKT48 sapa penggemar di Jakarta, Sabtu (3/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Pertemuan antara penggemar, kuliner, dan idola kembali menjadi bagian dari gaya hidup anak muda di Jakarta. Suasana itu terlihat dalam event di Mall @ Bassura, Jakarta, yang menghadirkan member JKT48 Aralie dan Lily.
Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan perkenalan dua pilihan rasa baru, tetapi juga menjadi ruang bagi penggemar untuk bertemu langsung dengan idolanya. Beragam aktivitas seperti fun chit-chat, games, hingga sing-along membuat acara berlangsung dalam suasana santai dan interaktif.
Bagi penggemar grup idola, kegiatan semacam ini memberikan pengalaman berbeda dibanding sekadar mengikuti aktivitas JKT48 melalui layar. Mereka bisa berinteraksi langsung, bermain bersama member, sekaligus menikmati suasana acara bersama komunitas penggemar.
Kolaborasi antara produk makanan dan grup idola semakin sering dikemas dalam bentuk pengalaman langsung. Bukan sekadar memperkenalkan produk, pendekatan seperti ini membuat makanan menjadi bagian dari aktivitas sosial dan hiburan.
Dalam event tersebut, kehadiran Aralie dan Lily menjadi salah satu daya tarik utama. Keduanya berinteraksi dengan pengunjung melalui permainan dan sesi bernyanyi bersama.
Fendy Susanto, VP Marketing & NPD Snacking 2 Division PT FKS Food Sejahtera Tbk, mengatakan kolaborasi dengan JKT48 telah memasuki tahun kedua.
“Kolaborasi bersama JKT48 menjadi salah satu bagian dari perjalanan Bihunku untuk semakin dekat dengan konsumen. Melalui event Seruput Bihunku, kami ingin menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk bisa lebih dekat dan relevan dengan konsumen, serta bisa tumbuh bersama JKT48 dan konsumen," katanya di Jakarta, Sabtu (3/10).
Selain menjadi ruang pertemuan penggemar, kegiatan tersebut juga memperkenalkan dua pilihan rasa baru, yakni Bihunku Kari Ayam dan Bihunku Ayam Bakar Pedas.
Ivon Indah Purnawati, Senior Brand Manager Bihunku PT FKS Food Sejahtera Tbk, mengatakan dua varian tersebut diperkenalkan bersamaan dengan kegiatan yang mempertemukan penggemar dan member JKT48.
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