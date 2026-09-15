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Dhimas Ginanjar
Selasa, 15 September 2026 | 22.11 WIB

Feni Comeback ke JKT48, Bawa Pengalaman QUADLIPS dan Versi Diri yang Lebih Dewasa

Member JKT48 Feni Fitriyanti. (IG jkt48feni) - Image

Member JKT48 Feni Fitriyanti. (IG jkt48feni)

JawaPos.com - Setelah lebih dari setahun memilih fokus ke QUADLIPS, Feni Fitriyanti akhirnya kembali ke JKT48. Member Generasi 3 tersebut sudah diumumkan oleh Melody dan Shani akan kembali aktif bersama JKT48 mulai 1 Oktober 2026.

Feni sebelumnya memutuskan hiatus dari aktivitas JKT48 sejak 1 Agustus 2025. Ketika itu, Feni memilih memprioritaskan QUADLIPS karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik jika harus membagi fokus di dua tempat sekaligus.

Keputusan tersebut kemudian membawa Feni menjalani pengalaman baru. Bersama QUADLIPS, Feni bukan hanya aktif tampil dan menjalani berbagai kegiatan di luar Indonesia, tetapi juga dipercaya menjadi leader dan belajar memimpin anggota dengan latar belakang yang berbeda.

Kini, setelah merasa lebih tahu apa yang diinginkan dan ingin dilakukan, Feni memilih kembali ke JKT48. Dalam wawancara dengan JawaPos.com, Feni mengungkap alasan di balik comeback tersebut, cerita selama menjalani aktivitas bersama QUADLIPS, serta hal-hal yang ingin dibawanya ke JKT48.

Waktu mengumumkan hiatus dulu, Feni bilang ingin fokus ke QUADLIPS karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik kalau harus berdiri di dua tempat sekaligus. Sekarang Feni akan kembali aktif bersama JKT48 per 1 Oktober. Apa yang membuatmu merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali?

Waktu itu aku merasa memang harus fokus ke satu hal dulu supaya bisa memberikan yang terbaik. Setelah melewati banyak hal di QUADLIPS, sekarang aku merasa sudah lebih tahu apa yang aku mau dan apa yang ingin aku lakukan.

Jadi ketika ada kesempatan untuk kembali, aku merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai lagi dan memberikan yang terbaik buat JKT48.

Selama hiatus, kamu sudah menjalani pengalaman yang cukup berbeda bersama QUADLIPS, bahkan dipercaya menjadi leader. Ketika kembali ke JKT48, apakah kamu merasa pulang sebagai Feni yang sama, atau ada banyak hal yang berubah dari dirimu?

Aku rasa aku masih Feni yang sama, cuma sekarang datang dengan lebih banyak cerita dan pengalaman. Selama di QUADLIPS, terutama saat dipercaya jadi leader, aku banyak belajar tentang tanggung jawab dan cara memahami orang lain.

Jadi mungkin ada beberapa hal dalam diri aku yang berubah, tapi rasa sayang aku ke JKT48 dan orang-orang di dalamnya masih sama. Rasanya seperti pulang, tapi dengan versi Feni yang sedikit lebih dewasa.

Editor: Dhimas Ginanjar
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