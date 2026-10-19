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Senin, 19 Oktober 2026 | 17.48 WIB

Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Yein Lovelyz Dikonfirmasi Membintangi 'The Trauma Code: Heroes On Call'

'The Trauma Code: Heroes On Call' mengumumkan para pemain / Foto : Netflix, Instagram Yein

 

JawaPos.com - Drakor 'The Trauma Code: Heroes on Call' bersiap untuk syuting musim kedua dan ketiga.
 
Pada tanggal 19 Oktober, Netflix mengkonfirmasi ‘The Trauma Code: Heroes on Call’ musim kedua dan ketiga telah dipastikan akan diproduksi secara bersamaan. 
 
Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Yoon Kyung Ho, Jeong Jae Kwang, dan Jeong Yein Lovelyz akan membintangi 'The Trauma Code: Heroes on Call'.
 
Musim kedua akan disutradarai dan ditulis oleh sutradara Lee Do Yoon, sementara musim ketiga juga akan disutradarai oleh Lee Do Yoon.
 
Dikutip dari Soompi, penulis drakor tersebut juga berganti menjadi Tomasi yang turut bergabung untuk mengerjakan naskahnya.
 
'The Trauma Code: Heroes on Call' mengikuti kisah seorang ahli bedah trauma jenius Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon), yang berupaya menghidupkan kembali tim perawatan trauma berat yang tengah mengalami kesulitan.
 
Untuk musim-musim mendatang, Ju Ji Hoon kembali berperan sebagai Baek Kang Hyuk, seorang dokter bedah jenius yang akan melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa pasien. 
 
Choo Young Woo kembali memerankan karakternya sebagai Yang Jae Won, anak didik Baek Kang Hyuk yang mengikuti jejak sang mentor.
 
Yoon Kyung Ho kembali hadir sebagai Han Yu Rim, kepala perencanaan dan koordinasi di Rumah Sakit Universitas Nasional Hankuk. 
 
Jeong Jae Kwang juga kembali berperan sebagai dokter anestesi Park Gyeong Won, sementara Jeong Yein akan memerankan perawat senior Cheon Jang Mi, menyusul keputusan Ha Young untuk mengundurkan diri dari drama tersebut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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