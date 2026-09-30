Jeong Yein Lovelyz Perankan Ha Young dalam Drama The Trauma Code: Heroes On Call, Benarkah?

Jeong Yein. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menarik perhatian, Jeong Yein dari grup Korea Lovelyz telah dikonfirmasi bergabung menjadi pemeran drama ternama The Trauma Code: Heroes on Call
Dilansir dari Soompi, Rabu (30/9), sebelumnya kabar itu tersiar dan dilaporkan bahwa Jeong Yein akan memerankan karakter Cheon Jang Mi untuk musim kedua dan ketiga serial Netflix The Trauma Code: Heroes on Call.
Saat itu, baik Netflix maupun agensi Jeong Yein membantah laporan tersebut, yang membuat penggemar ikut penasaran
Kemudian MyDaily melaporkan bahwa pada hari itu juga, para pemain utama The Trauma Code: Heroes on Call, termasuk Jeong Yein, akan bertemu untuk pertama kalinya dalam pembacaan naskah singkat.”
Tak lama, perwakilan dari Netflix mengkonfirmasi, "Benar bahwa Jeong Yein telah terpilih sebagai penerus Ha Young untuk musim-musim baru 'The Trauma Code: Heroes on Call'."
Drama tersebut menarik perhatian, karena mengisahkan tentang ahli bedah trauma jenius Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon).
Dalam hidupnya, ia berupaya menghidupkan kembali tim perawatan trauma berat yang sedang mengalami kesulitan.
Setelah keputusan Ha Young untuk mundur secara sukarela, audisi diadakan untuk memilih aktris yang akan mengisi peran tersebut, dan Jeong Yein akhirnya terpilih.
Memulai debutnya sebagai anggota grup wanita Lovelyz, Jeong Yein terus memperluas jangkauan aktingnya melalui berbagai proyek dan panggung teater.
Kemudian karirnya dimulai dengan web drama tahun 2017 The Blue Sea dan drama tvN berjudul Criminal Minds.
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