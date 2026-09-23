Yein Lovelyz Disebut Bakal Gantikan Peran Ha Young dalam Series 'The Trauma Code: Heroes On Call'

Jeong Yein Lovelyz dikabarkan bergabung dalam series 'The Trauma Code: Heroes On Call' / Foto : Netflix, Instagram Yein @happpy_yein

JawaPos.com - Agensi telah menanggapi rumor, bahwa Jeong Yein dari girl group K-pop Lovelyz telah terpilih untuk membintangi musim baru series 'The Trauma Code: Heroes on Call.'

Pada tanggal 23 September, MyDaily melaporkan bahwa Jeong Yein Lovelyz akan mengambil alih peran Cheon Jang Mi.

Karakter Cheon Jang Mi sebelumnya diperankan oleh Ha Young dalam musim pertama, sedangkan Jeong Yein Lovelyz akan mengambil alih di musim kedua dan ketiga 'The Trauma Code: Heroes on Call.'

Menurut laporan tersebut, tim produksi mengadakan audisi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ha Young.

Dikutip dari Soompi, Ha Young mundur dari serial ini menyusul kontroversi terkait dugaan silsilah keluarganya yang pro-Jepang.

Namun SUBLIME selaku agensi, membantah laporan Yein dalam serial 'The Trauma Code: Heroes on Call'.

"Tidak ada pembahasan mengenai penampilannya dalam 'The Trauma Code: Heroes on Call'."