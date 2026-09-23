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Meuthia Nabila
Kamis, 24 September 2026 | 03.36 WIB

Yein Lovelyz Disebut Bakal Gantikan Peran Ha Young dalam Series 'The Trauma Code: Heroes On Call'

Jeong Yein Lovelyz dikabarkan bergabung dalam series 'The Trauma Code: Heroes On Call' / Foto : Netflix, Instagram Yein @happpy_yein

 

JawaPos.com - Agensi telah menanggapi rumor, bahwa Jeong Yein dari girl group K-pop Lovelyz telah terpilih untuk membintangi musim baru series 'The Trauma Code: Heroes on Call.'
 
Pada tanggal 23 September, MyDaily melaporkan bahwa Jeong Yein Lovelyz akan mengambil alih peran Cheon Jang Mi.
 
Karakter Cheon Jang Mi sebelumnya diperankan oleh Ha Young dalam musim pertama, sedangkan Jeong Yein Lovelyz akan mengambil alih di musim kedua dan ketiga 'The Trauma Code: Heroes on Call.'
 
Menurut laporan tersebut, tim produksi mengadakan audisi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ha Young.
 
Dikutip dari Soompi, Ha Young mundur dari serial ini menyusul kontroversi terkait dugaan silsilah keluarganya yang pro-Jepang.
 
Namun SUBLIME selaku agensi, membantah laporan Yein dalam serial 'The Trauma Code: Heroes on Call'. 
 
"Tidak ada pembahasan mengenai penampilannya dalam 'The Trauma Code: Heroes on Call'."
 
"Diskusi mengenai pemilihan pemeran saat ini sedang berlangsung. Belum ada yang dipastikan," ungkap perwakilan Netflix.
 
Dirilis tahun lalu, 'The Trauma Code: Heroes on Call' mengisahkan perjalanan seorang ahli bedah trauma jenius, Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon), dalam upayanya membangkitkan kembali tim perawatan trauma berat yang sedang mengalami kesulitan. 
 
Drama ini berpusat pada Baek Kang Hyuk dan beberapa karakter kunci, termasuk Yang Jae Won (Choo Young Woo), Cheon Jang Mi (Ha Young), Han Yu Rim (Yoon Kyung Ho), dan Park Gyeong Won (Jeong Jae Kwang). 
 
Menyusul hengkangnya Ha Young, pihak produksi saat ini sedang mencari aktris baru untuk memerankan Cheon Jang Mi untuk musim mendatang.
 
'The Trauma Code: Heroes on Call' akan menjalani syuting musim kedua dan ketiga secara berurutan, dengan jadwal produksi yang akan dimulai bulan depan. 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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