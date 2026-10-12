Siap-siap! Ju Ji Hoon Akan Kembali sebagai Baek Kang Hyuk di Drama The Trauma Code Season 2

Ju Ji Hoon (x @jujjune_)

JawaPos.com – Kabar gembira untuk penggemar drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call. Aktor Ju Ji Hoon mengungkapkan bahwa proses syuting musim kedua serial medis populer Netflix tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman ini semakin meningkatkan antusiasme penonton yang telah menantikan kelanjutan kisah dokter bedah jenius Baek Kang Hyuk.

Menurut laporan allkpop, Ju Ji Hoon membagikan kabar tersebut saat menghadiri acara Actor’s House dalam gelaran Busan International Film Festival (BIFF) ke-31 pada 9 Oktober.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan proyek drama Buy King sekitar 10 hari sebelumnya dan kini mulai mempersiapkan diri untuk kembali menjalani proses produksi The Trauma Code.

Aktor kelahiran 1982 tersebut menyampaikan bahwa syuting musim kedua akan segera berlangsung. Meski demikian, Ju Ji Hoon belum mengungkapkan tanggal pasti dimulainya produksi maupun jadwal penayangan serial tersebut. Sebelumnya, Netflix juga menyatakan bahwa sejumlah detail produksi masih dalam tahap pembahasan.

Pada musim pertama, Ju Ji Hoon memerankan Baek Kang Hyuk, seorang dokter bedah trauma dengan pengalaman di medan perang yang bertekad membangun kembali tim penanganan trauma di rumah sakit.

Drama ini memadukan ketegangan kasus medis, aksi penyelamatan nyawa, dan humor, sehingga berhasil menarik perhatian penonton Korea Selatan maupun internasional sejak dirilis pada Januari 2025.

Sementara itu, musim kedua dan ketiga The Trauma Code: Heroes on Call dikabarkan akan menjalani proses syuting secara berurutan atau bersamaan dalam rangkaian produksi.

Mantan anggota Lovelyz, Jung Yein, juga dilaporkan akan mengambil alih peran perawat Cheon Jang Mi setelah Ha Young memutuskan tidak kembali untuk musim mendatang.

Di sisi lain, Ju Ji Hoon juga bersiap menyapa penonton melalui drama fantasi romantis The Remarried Empress, yang dijadwalkan tayang di Disney+ pada 4 November 2026.