Intip Ekspresi Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin saat Bertemu di A Love Other Than Yours

Pemeran A Love Other Than Yours. (Soompi)
JawaPos.com - A Love Other Than Yours menjadi salah satu drama Korea yang memikat, terlebih lagi diperankan Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin
Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), makin kompleks, drama ini mengisahkan pasangan yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, namun mengalami perubahan emosional.
Namgoong Ho (Seo Kang Jun) dan Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) masing-masing mendekati Park Soo Ah (Jo Aram) dan Han Tae Seung (Lee Joo Ahn) dengan sebuah usulan untuk mencoba berkencan selama tepat satu bulan.
Keduanya ingin meninggalkan luka dari hubungan 10 tahun mereka dan melihat berbagai hal dari sudut pandang baru dengan berkencan bersama orang lain
Faktanya, ternyata tak satu pun dari mereka benar-benar sanggup melepaskan satu sama lain sepenuhnya.
Menariknya, terlihat dari potongan gambar yang baru dirilis untuk episode mendatang, Park Soo Ah tampak memegang wajah Namgoong Ho dengan lembut.
Hal itu dilakukan tepat pada saat Lee Mi Do dan Han Tae Seung melangkah masuk ke restoran tersebut, dimana adegan ini mencuri perhatian penonton
Makin menarik, Namgoong Ho dan Lee Mi Do pun mau tidak mau menyaksikan satu sama lain sedang berkencan dengan orang lain.
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Jawa Pos
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