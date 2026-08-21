Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tunjukkan Rasa Cinta di Drama Baru A Love Other Than Yours

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin. (Soompi)
JawaPos.com – Menjadi rekomendasi menarik, chemistry antara Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin akan tertuang dalam drama mendatang A Love Other Than Yours.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), bergenre romantic, drama ini mengisahkan pasangan yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun.
Namun mereka mengalami perubahan emosional tak terduga dalam hubungan yang dulunya terasa begitu akrab dan nyaman.
Terlihat masa muda saat Namgoong Ho dan Lee Mi Do mengenakan pakaian serasi dan menikmati kencan yang seru, dalam teaser terbaru.
Kemudian terlihat keduanya memerankan bentuk cinta paling realistis yang terbentuk selama 10 tahun kebersamaan.
Adapun momen saat Lee Mi Do memeluk Namgoong Ho dengan erat dari belakang ketika ia sedang memasak secara simbolis menunjukkan bagaimana cinta telah menjadi bagian sehari-hari.
Keduanya pertama kali bertemu saat berusia 7 tahun dan mulai berpacaran pada usia 26 tahun, sejak saat itu, kebahagiaan yang luar biasa muncul.
Tim produksi menyatakan, "Foto-foto yang dirilis hari ini menampilkan beberapa adegan yang memperlihatkan perjalanan waktu yang telah dilalui Namgoong Ho dan Lee Mi Do.”
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Jawa Pos
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