Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 20 September 2026 | 14.49 WIB

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Ciptakan Suasana Romantis di Drama A Love Other Than Yours, Intip Kisah

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin. Sumber foto: Soompi - Image

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Drama Korea A Love Other Than Yours yang diperankan Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin semakin memukau penggemar.

Dikutip dari Soompi, Minggu (20/9), drama seru ini menceritakan pasangan dengan hubungan selama 10 tahun, namun perubahan emosional tak terduga di antara mereka.

Terlihat episode sebelumnya, Namgoong Ho (Seo Kang Jun) dan Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) kembali bersama tak lama setelah sempat putus.

Perbedaan pandangan mengenai pernikahan, membuat hubungan mereka yang telah berjalan satu dekade mencapai titik balik baru ketika Namgoong Ho melamar Lee Mi Do.

Terlihat Namgoong Ho dan Lee Mi Do menikmati makan malam di sebuah restoran mewah, dengan penampilan sangat rapi dan elegan.

Setelah 10 tahun menjalani kencan santai dan terbiasa melihat satu sama lain dalam penampilan yang sangat alami, Namgoong Ho dan Lee Mi Do berusaha keluar dari kejenuhan hubungan

Di momen tersebut keduanya melakukan upaya maksimal demi malam yang romantic, membuat penasaran penggemar.

Penonton juga antusias tentang kelanjutan apakah Namgoong Ho dan Lee Mi Do berhasil menghidupkan kembali percikan cinta mereka.

Jika penasaran, saksikan episode berikutnya dari A Love Other Than Yours pada 19 September pukul 21.20 KST.

Aktor Seo Kang Jun sebelumnya memikat perhatian dengan perannya di drama I’ll Go to You When the Weather is Nice.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sondia Nyanyikan OST Pertama “A Love Other Than Yours”, “Strange Day” Siap Dirilis  - Image
Music & Movie

Sondia Nyanyikan OST Pertama “A Love Other Than Yours”, “Strange Day” Siap Dirilis 

Rabu, 16 September 2026 | 03.31 WIB

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tunjukkan Rasa Cinta di Drama Baru A Love Other Than Yours - Image
Entertainment

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tunjukkan Rasa Cinta di Drama Baru A Love Other Than Yours

Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.37 WIB

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tampilkan Kisah Cinta 10 Tahun di Drama Baru 'A Love Other Than Yours' - Image
Entertainment

Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tampilkan Kisah Cinta 10 Tahun di Drama Baru 'A Love Other Than Yours'

Minggu, 9 Agustus 2026 | 00.26 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore