Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Ciptakan Suasana Romantis di Drama A Love Other Than Yours, Intip Kisah

JawaPos.com – Drama Korea A Love Other Than Yours yang diperankan Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin semakin memukau penggemar.

Dikutip dari Soompi, Minggu (20/9), drama seru ini menceritakan pasangan dengan hubungan selama 10 tahun, namun perubahan emosional tak terduga di antara mereka.

Terlihat episode sebelumnya, Namgoong Ho (Seo Kang Jun) dan Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) kembali bersama tak lama setelah sempat putus.

Perbedaan pandangan mengenai pernikahan, membuat hubungan mereka yang telah berjalan satu dekade mencapai titik balik baru ketika Namgoong Ho melamar Lee Mi Do.

Terlihat Namgoong Ho dan Lee Mi Do menikmati makan malam di sebuah restoran mewah, dengan penampilan sangat rapi dan elegan.

Setelah 10 tahun menjalani kencan santai dan terbiasa melihat satu sama lain dalam penampilan yang sangat alami, Namgoong Ho dan Lee Mi Do berusaha keluar dari kejenuhan hubungan

Di momen tersebut keduanya melakukan upaya maksimal demi malam yang romantic, membuat penasaran penggemar.

Penonton juga antusias tentang kelanjutan apakah Namgoong Ho dan Lee Mi Do berhasil menghidupkan kembali percikan cinta mereka.

Jika penasaran, saksikan episode berikutnya dari A Love Other Than Yours pada 19 September pukul 21.20 KST.