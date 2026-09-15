Sondia Nyanyikan OST Pertama “A Love Other Than Yours”, “Strange Day” Siap Dirilis 

sondia (allkpop)

JawaPos.com – Drama “A Love Other Than Yours” perkenalkan soundtrack pertamanya. Penyanyi Sondia dipercaya untuk mengisi OST pembuka melalui lagu berjudul “Strange Day”, yang akan membawa warna emosional tersendiri ke dalam perjalanan kisah drama tersebut.

“Strange Day” dijadwalkan dirilis secara resmi di berbagai platform musik pada 13 September. Kehadiran lagu ini menjadi pembuka rangkaian OST “A Love Other Than Yours” sekaligus memperkenalkan atmosfer musikal yang akan menemani cerita para karakter.

Sondia sendiri dikenal memiliki karakter vokal yang emosional dan mampu menyampaikan perasaan mendalam melalui lagu. Warna suaranya diharapkan dapat memperkuat berbagai momen dalam drama, terutama ketika cerita mulai mengeksplorasi hubungan dan perasaan para tokohnya.

Menurut laporan allkpop, Sondia akan menjadi penyanyi pertama yang membuka jajaran soundtrack “A Love Other Than Yours” melalui “Strange Day”.

Lagu tersebut akan dirilis menjelang episode terbaru drama, sehingga penonton dapat menikmati perpaduan antara cerita dan musik sejak awal penayangannya.

“A Love Other Than Yours” merupakan drama akhir pekan KBS yang menghadirkan kisah romantis dengan dinamika hubungan yang tidak sederhana.

Kehadiran OST perdana ini diharapkan semakin memperkuat suasana emosional serta membantu penonton memahami perasaan karakter melalui musik.

Dengan suara khas Sondia dan cerita romantis yang menjadi pusat drama, “Strange Day” diprediksi menjadi salah satu elemen penting dalam membangun atmosfer “A Love Other Than Yours”.