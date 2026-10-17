Suka Akting Nana di The Scandal? Ini 8 Drakor Terbaiknya yang Penuh Misteri dan Intrik

JawaPos.com - Nana menarik perhatian berkat penampilannya dalam drama Korea The Scandal. Dikenal memiliki kemampuan akting yang beragam, Nana telah membintangi berbagai genre, mulai dari thriller kriminal dan misteri hingga komedi romantis.
Bagi penonton yang ingin melihat sisi lain dari kemampuan aktingnya, sejumlah drama berikut bisa menjadi pilihan menarik untuk ditonton.
Menurut laporan allkpop, terdapat delapan drama Korea yang direkomendasikan bagi penggemar yang menyukai penampilan Nana di The Scandal.
Daftar ini memperlihatkan kemampuan Nana dalam memerankan karakter dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda.
1. Mask Girl
Drama thriller kriminal ini mengikuti Kim Mo Mi, seorang pekerja kantoran yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya.
Pada malam hari, ia menjadi figur internet bertopeng untuk menyembunyikan identitasnya. Nana memerankan Mo Mi setelah menjalani operasi plastik, menghadirkan sisi karakter yang lebih gelap dan kompleks.
2. Kill It
Dalam drama ini, Nana beradu akting dengan Jang Ki Yong. Ceritanya mengikuti seorang dokter hewan bernama Kim Soo Hyun yang diam-diam bekerja sebagai pembunuh bayaran.
Nana memerankan Do Hyun Jin, detektif yang menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius hingga menemukan hubungan kasus tersebut dengan Soo Hyun.
3. Climax
Climax menghadirkan kisah thriller politik tentang jaksa Bang Tae Seop yang berusaha menaiki tangga kekuasaan dengan memasuki lingkaran kartel berpengaruh.
Nana berperan sebagai Hwang Jeong Won, informan misterius yang memberikan informasi penting kepada Tae Seop. Drama ini cocok bagi penonton yang menyukai konflik kekuasaan dan karakter penuh rahasia.
4. My Man Is Cupid
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