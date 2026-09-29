The Scandal Hadirkan Teknik Visual Tak Biasa, Rasio Aspek Membuat Adegan Terlihat Tidak Normal

JawaPos.com – Serial Netflix berperingkat R, The Scandal, memecah pendapat penonton karena penggunaan rasio aspek yang tidak biasa dalam sejumlah adegan.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (29/9), Perubahan tersebut terutama terlihat pada adegan kilas balik, termasuk masa kecil para karakter, ketika gambar tampak menyempit secara horizontal dan meregang secara vertikal.

Kondisi itu membuat sebagian penonton mengira terjadi masalah pada televisi, perangkat pemutaran, atau pengaturan Netflix mereka.

The Scandal merupakan drama periode delapan episode yang berlatar era Joseon dan mengikuti Lady Cho yang diperankan Son Ye Jin serta Cho Won yang diperankan Ji Chang Wook.

Disutradarai Jung Ji Woo, serial tersebut juga menampilkan Nana sebagai Hui Yeon dan diadaptasi dari film Untold Scandal (2003), yang berasal dari novel Prancis Dangerous Liaisons.

Setelah dirilis, komunitas daring ramai membicarakan perubahan tampilan tersebut karena sebagian penonton mengaku baru menyadari bahwa efek itu merupakan pilihan visual yang disengaja.

Serial ini menggunakan rasio aspek berbeda untuk membedakan alur waktu utama dengan masa lalu, dengan adegan masa kini menggunakan format layar lebar sekitar 2,39:1 dan kilas balik sekitar 2,00:1.