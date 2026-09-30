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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 17.03 WIB

Jung Ji Woo Ungkap Alasan The Scandal Dibuat Berbeda dari Film 2003 

jung ji woo (zapzee.net)

JawaPos.com – Sutradara Jung Ji Woo buka suara mengenai proses kreatif di balik serial Netflix The Scandal, termasuk karakter Cho Won yang diperankan Ji Chang Wook.

Menurut laporan Zapzee, Jung Ji Woo turut menanggapi berbagai pembicaraan mengenai serial tersebut dan menegaskan bahwa versinya memiliki pendekatan berbeda dari film Untold Scandal yang dirilis pada 2003.

Ji Chang Wook memerankan Cho Won, seorang bangsawan Joseon yang dikenal sebagai pria yang gemar merayu perempuan.

Karakter tersebut terlibat dalam permainan berbahaya bersama Lady Cho (Son Ye Jin), sementara Hui Yeon (Nana) kemudian terseret ke dalam hubungan dan taruhan mereka. Serial ini merupakan adaptasi baru dari kisah Dangerous Liaisons karya Pierre Choderlos de Laclos.

Jung Ji Woo sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak membuat ulang film 2003 secara langsung. Ia memilih kembali pada novel aslinya dan menulis ulang sejumlah karakter serta hubungan mereka.

Salah satu perubahan penting adalah pengembangan hubungan Lady Cho dan Hui Yeon yang tidak menjadi bagian dari cerita asli, sekaligus memberikan latar belakang yang lebih mendalam kepada para tokohnya.

Pendekatan tersebut juga memengaruhi cara Ji Chang Wook membangun Cho Won. Sang aktor mengatakan bahwa ia tidak ingin sengaja melebih-lebihkan sisi seorang playboy pada karakter tersebut.

Bersama Jung Ji Woo, ia berusaha menciptakan sosok yang sulit ditebak dan memiliki lapisan emosi yang lebih kompleks.

Proses syuting juga dilakukan dengan banyak pengambilan gambar tanpa langsung melihat hasil di monitor, sehingga para pemain dapat mengeksplorasi berbagai ekspresi dan kemungkinan emosi.

The Scandal memang mendapatkan respons yang beragam. Ji Chang Wook sebelumnya mengakui bahwa kritik terhadap serial tersebut cukup mengecewakan, tetapi ia tetap tidak menyesali keputusannya mengambil peran Cho Won.

Sementara itu, Jung Ji Woo mempertahankan pendekatannya terhadap cerita yang menurutnya sengaja dibuat terbuka sehingga penonton dapat memiliki interpretasi masing-masing.

Dengan delapan episode yang memperluas cerita dari karya sebelumnya, The Scandal menawarkan interpretasi baru terhadap kisah cinta, hasrat, dan permainan hubungan di era Joseon.

Kolaborasi Jung Ji Woo dan Ji Chang Wook menjadi salah satu elemen penting dalam menghadirkan karakter Cho Won yang tidak hanya tampil sebagai seorang penggoda, tetapi juga menyimpan sisi emosional yang terus berkembang sepanjang cerita.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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