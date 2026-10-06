Son Ye Jin Minta Hyun Bin Latihan Dialog The Scandal, Responsnya Bikin Gemas 

Son Ye Jin (x @themovienest80)

JawaPos.com – Son Ye Jin mengungkap cerita menarik di balik persiapannya membintangi drama Netflix The Scandal.

Untuk mempersiapkan perannya dalam drama sejarah tersebut, aktris 44 tahun itu ternyata meminta bantuan sang suami, Hyun Bin, untuk menjadi teman latihan dialog.

Menurut laporan Zapzee, Son Ye Jin mengaku sempat kesulitan mengikuti gaya bicara dan ekspresi khas drama sejarah.

Ia kemudian meminta Hyun Bin membantunya berlatih membaca dialog. Namun, sang suami justru membacakan dialog dengan terlalu santai sehingga Son Ye Jin sampai memintanya memberikan lebih banyak emosi dan membaca dengan lebih serius.

Meski begitu, ia mengakui Hyun Bin yang sedang sibuk dengan pekerjaannya tetap banyak membantunya dalam proses persiapan tersebut.

The Scandal menjadi proyek drama sejarah pertama Son Ye Jin dalam 24 tahun. Kesempatan ini tentu memiliki tantangan tersendiri bagi sang aktris, terutama karena karakter dan gaya bahasa dalam drama berlatar era Joseon membutuhkan pendekatan berbeda.

Berkat latihan tersebut, Son Ye Jin berusaha semakin mendalami karakter Lady Cho yang ia perankan.

Di luar persiapan syuting, Son Ye Jin juga berbicara mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Hyun Bin.

Keduanya ternyata cukup sibuk mengurus buah hati hingga sering kali langsung tertidur setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari.

Son bahkan mengatakan bahwa mengasuh anak terasa lebih sulit dibandingkan mengerjakan sebuah proyek.

Ia juga membagikan cerita menggemaskan mengenai putranya yang kini hampir berusia empat tahun.

Ketika Son Ye Jin mengatakan bahwa dirinya ingin berbaring sebentar, sang anak justru menjawab agar ibunya “menenangkan diri” atau kembali bersemangat.

Son mengaku tidak tahu dari mana sang anak mendapatkan ungkapan tersebut, tetapi ia merasa senang melihat perkembangan kosakatanya.