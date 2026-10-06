Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.22 WIB

Son Ye Jin Minta Hyun Bin Latihan Dialog The Scandal, Responsnya Bikin Gemas 

Son Ye Jin (x @themovienest80)

JawaPos.com – Son Ye Jin mengungkap cerita menarik di balik persiapannya membintangi drama Netflix The Scandal.

Untuk mempersiapkan perannya dalam drama sejarah tersebut, aktris 44 tahun itu ternyata meminta bantuan sang suami, Hyun Bin, untuk menjadi teman latihan dialog.

Menurut laporan Zapzee, Son Ye Jin mengaku sempat kesulitan mengikuti gaya bicara dan ekspresi khas drama sejarah.

Ia kemudian meminta Hyun Bin membantunya berlatih membaca dialog. Namun, sang suami justru membacakan dialog dengan terlalu santai sehingga Son Ye Jin sampai memintanya memberikan lebih banyak emosi dan membaca dengan lebih serius.

Meski begitu, ia mengakui Hyun Bin yang sedang sibuk dengan pekerjaannya tetap banyak membantunya dalam proses persiapan tersebut.

The Scandal menjadi proyek drama sejarah pertama Son Ye Jin dalam 24 tahun. Kesempatan ini tentu memiliki tantangan tersendiri bagi sang aktris, terutama karena karakter dan gaya bahasa dalam drama berlatar era Joseon membutuhkan pendekatan berbeda.

Berkat latihan tersebut, Son Ye Jin berusaha semakin mendalami karakter Lady Cho yang ia perankan.

Di luar persiapan syuting, Son Ye Jin juga berbicara mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Hyun Bin.

Keduanya ternyata cukup sibuk mengurus buah hati hingga sering kali langsung tertidur setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari.

Son bahkan mengatakan bahwa mengasuh anak terasa lebih sulit dibandingkan mengerjakan sebuah proyek.

Ia juga membagikan cerita menggemaskan mengenai putranya yang kini hampir berusia empat tahun.

Ketika Son Ye Jin mengatakan bahwa dirinya ingin berbaring sebentar, sang anak justru menjawab agar ibunya “menenangkan diri” atau kembali bersemangat.

Son mengaku tidak tahu dari mana sang anak mendapatkan ungkapan tersebut, tetapi ia merasa senang melihat perkembangan kosakatanya.

Sementara itu, The Scandal yang tayang perdana pada 18 September 2026 mempertemukan Son Ye Jin dengan Ji Chang Wook dan Nana dalam kisah cinta penuh permainan dan intrik di era Joseon.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jung Ji Woo Ungkap Alasan The Scandal Dibuat Berbeda dari Film 2003  - Image
Music & Movie

Jung Ji Woo Ungkap Alasan The Scandal Dibuat Berbeda dari Film 2003 

Rabu, 30 September 2026 | 17.03 WIB

The Scandal Hadirkan Teknik Visual Tak Biasa, Rasio Aspek Membuat Adegan Terlihat Tidak Normal - Image
Music & Movie

The Scandal Hadirkan Teknik Visual Tak Biasa, Rasio Aspek Membuat Adegan Terlihat Tidak Normal

Rabu, 30 September 2026 | 03.41 WIB

Di Tengah Kontroversi Nana Soal Bentuk Bibir, The Scandal Sangat Perkasa di Netflix - Image
Entertainment

Di Tengah Kontroversi Nana Soal Bentuk Bibir, The Scandal Sangat Perkasa di Netflix

Jumat, 25 September 2026 | 17.06 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore