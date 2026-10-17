Cho Yi Hyun dan Jin Young Siap Bintangi Summer Vacation, Kisah Cinta Remaja Penuh Misteri

jin young (x @soompi)

JawaPos.com - Jin Young B1A4 bagikan cerita menarik di balik drama Korea terbarunya, Summer Vacation.

Dalam wawancara mengenai proyek tersebut, ia mengungkapkan pengalamannya mendalami karakter Jo Yu Gyeom sekaligus membangun chemistry dengan Cho Yi Hyun, lawan mainnya yang berperan sebagai Kim Ha Yeon.

Drama romantis remaja ini menggabungkan kisah cinta, pergulatan emosional, dan pengalaman misterius selama liburan musim panas.

Menurut laporan Soompi, Jin Young tertarik bergabung karena naskahnya mengingatkan pada kenangan musim panas yang penuh perasaan.

Ia merasa kisah para karakter yang membawa luka dan persoalan masing-masing, kemudian bertemu serta mengalami perubahan, memiliki kedekatan dengan pengalaman hidupnya sendiri.

Baginya, cerita tersebut tidak hanya menggambarkan masa muda yang indah, tetapi juga proses seseorang menghadapi masalah dan menemukan harapan baru.

Dalam drama ini, Jin Young memerankan Jo Yu Gyeom, pemuda yang berasal dari keluarga terpandang di Desa Upo.

Meski memiliki penampilan menarik dan kemampuan berenang luar biasa, kehidupannya terasa monoton karena terikat aturan keluarga yang tradisional.

Pertemuannya dengan Kim Ha Yeon menjadi titik balik yang membuatnya kembali menantikan hari esok. Untuk menggambarkan karakter tersebut, Jin Young sengaja menggunakan ekspresi dan gerakan minimal pada awal cerita, lalu menunjukkan perubahan emosional melalui tatapan serta respons yang perlahan berkembang.

Jin Young juga mengungkapkan tantangan saat harus memerankan sosok jenius renang. Ia mengaku sebenarnya tidak terlalu mahir berenang sehingga perlu membiasakan diri berada di dalam air selama proses persiapan dan syuting.

Menurutnya, berenang bagi Yu Gyeom bukan sekadar olahraga, melainkan ruang untuk merasakan kebebasan dari kehidupan yang mengekangnya. Karena itu, ia berusaha menampilkan sisi karakter yang lebih lepas ketika berada di dalam air.

Mengenai chemistry dengan Cho Yi Hyun, Jin Young memuji kemampuan lawan mainnya dalam menampilkan karakter Ha Yeon yang cerah dan jujur. Ia merasa pembawaan tersebut membuat perkembangan perasaan Yu Gyeom terhadap Ha Yeon terasa alami.

Cerita juga menghadirkan hubungan rumit dengan Sung Sae Ryung, karakter yang diperankan Hong Ye Ji, sehingga Yu Gyeom harus menghadapi perasaan bersalah, ketakutan, dan tanggung jawab yang berbeda dalam setiap hubungan.