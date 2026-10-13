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Aulia Ramadhani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Siap-siap, Jin Young, Cho Yi Hyun, dan Hong Ye Ji akan Bintangi Drama Summer Vacation

Pemeran Summer Vacation. (Soompi) - Image

Pemeran Summer Vacation. (Soompi)

JawaPos.com – Merilis teaser baru, drama Korea Summer Vacation menghadirkan pemeran luar biasa yaitu Jin Young, Cho Yi Hyun

Dilansir dari Soompi, Selasa (13/10), nantinya Cho Yi Hyun memerankan sebagai Kim Ha Yeon, seorang siswi SMA biasa yang mengalami kejadian misterius selama liburan musim panasnya sebelum kembali ke kenyataan.

Kemudian ia akan bertemu Jin Young dari B1A4 berperan sebagai Jo Yu Gyeom, seorang pemuda yang seusia dengannya.

Saat Kim Ha Yeon ingin menjadi tokoh utama dalam hidupnya sendiri, menemani ayahnya dalam perjalanan bisnis ke desa Upo, dan ia bertemu dengan Jo Yu Gyeom.

Menjalani kehidupan yang monoton, Jo Yu Gyeom merasa terkekang oleh aturan ketat keluarganya yang memegang teguh tradisi.

Poster karakter yang baru dirilis menampilkan dua momen saat tatapan mata Kim Ha Yeon dan Jo Yu Gyeom bertemu di desa Upo.

Slogan pada poster mengisyaratkan dampak jangka panjang dari pertemuan mereka dengan kalimat, "Musim panas ini, aku bertemu denganmu seolah-olah karena takdir."

Hadirnya kekasih Jo Yu Gyeom, Sung Sae Ryung (Hong Ye Ji) membuat penasaran, terdengar pertanyaan Kim Ha Yeon, "Tapi kalau kamu sudah punya pacar, kenapa kamu melakukan itu padaku?"

Editor: Novia Tri Astuti
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