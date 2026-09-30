Summer Vacation Hadirkan Kisah Romantis Jin Young dan Cho Yi Hyun

jinyoung (x @kpopers_family)

JawaPos.com – Jin Young dan Cho Yi Hyun bawa kisah cinta remaja yang hangat sekaligus penuh misteri melalui drama terbaru Summer Vacation.

Menurut laporan Soompi, drama ini mengikuti kisah Kim Ha Yeon (Cho Yi Hyun), seorang siswi SMA berusia 18 tahun yang mengalami kejadian misterius saat liburan musim panas sebelum kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

Jin Young berperan sebagai Jo Yu Gyeom, remaja seusia Ha Yeon yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.

Cerita Summer Vacation berpusat pada sebuah musim panas yang awalnya tampak biasa bagi Ha Yeon. Namun, pengalaman yang tidak terduga membuat liburan tersebut berubah menjadi sesuatu yang sulit dilupakan.

Peristiwa tersebut kemudian membawa perubahan dalam kehidupan Ha Yeon dan Yu Gyeom, sekaligus membuka kemungkinan baru dalam hubungan mereka.

Chemistry Jin Young dan Cho Yi Hyun menjadi salah satu daya tarik yang terlihat dari materi promosi drama. Dalam poster perdana, Yu Gyeom tampak memeluk Ha Yeon di tengah hamparan bunga muhly berwarna merah muda.

Poster lainnya memperlihatkan Yu Gyeom menyentuh wajah Ha Yeon, menciptakan nuansa romantis yang semakin membuat penonton penasaran dengan hubungan kedua karakter.

Drama ini mengusung suasana nostalgia masa muda dengan latar kehidupan remaja berusia 18 tahun.

Tagline “An ordinary summer at 18… An unbelievably magical story” menggambarkan bagaimana sebuah musim panas yang terlihat sederhana justru menjadi pengalaman luar biasa bagi karakter utama.

Perpaduan romansa dan unsur misterius menjadi bagian penting dari cerita yang ditawarkan.

Summer Vacation memiliki perjalanan produksi yang cukup panjang. Drama ini mulai menjalani proses syuting pada 2022 dan menyelesaikan produksinya pada 2023, tetapi jadwal penayangannya baru akhirnya dipastikan pada tahun ini.

Hal tersebut membuat proyek Jin Young dan Cho Yi Hyun semakin dinantikan oleh penggemar yang telah menunggu cukup lama.