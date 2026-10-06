“Summer Vacation” Siap Hadirkan Romansa Manis Jinyoung dan Cho Yi Hyun

summer vocation (x @soompi)
JawaPos.com – Jinyoung dan Cho Yi Hyun bawa penonton ke dalam kisah cinta remaja yang penuh keajaiban melalui drama terbaru “Summer Vacation”.
Teaser perdana drama ini memperlihatkan pertemuan tak terduga dua remaja yang sama-sama merasa terjebak dalam kehidupan mereka dan berharap sebuah keajaiban dapat mengubah takdir.
Menurut laporan Soompi, Cho Yi Hyun berperan sebagai Kim Ha Yeon, siswi SMA biasa yang mengalami sebuah kejadian misterius saat liburan musim panas sebelum kembali menjalani kehidupannya.
Sementara itu, Jinyoung memerankan Jo Yu Gyeom, pemuda seusia Ha Yeon yang merupakan putra sulung dari keluarga tradisional di sebuah desa.
Dalam teaser, Yu Gyeom terlihat berdiri di tepi tebing dengan ekspresi tenang. Di balik sikapnya yang tampak tegar, ia sebenarnya merasa tertekan oleh aturan ketat keluarganya dan diam-diam ingin membebaskan diri.
Sementara itu, Ha Yeon juga menjalani hari-hari yang tidak mudah karena merasa diabaikan keluarganya dan terasing dari teman-teman sekolah.
Kehidupan keduanya kemudian berubah ketika Ha Yeon mengikuti ayahnya dalam perjalanan bisnis ke Desa Upo.
Di tempat tersebut, ia bertemu dengan Yu Gyeom dan pertemuan sederhana itu justru menjadi awal dari sebuah pengalaman luar biasa. Keduanya perlahan saling memengaruhi hingga mengubah kehidupan dan takdir masing-masing.
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Jawa Pos
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