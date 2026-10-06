Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.22 WIB

“Summer Vacation” Siap Hadirkan Romansa Manis Jinyoung dan Cho Yi Hyun

summer vocation (x @soompi) - Image

summer vocation (x @soompi)

JawaPos.com – Jinyoung dan Cho Yi Hyun bawa penonton ke dalam kisah cinta remaja yang penuh keajaiban melalui drama terbaru “Summer Vacation”.

Teaser perdana drama ini memperlihatkan pertemuan tak terduga dua remaja yang sama-sama merasa terjebak dalam kehidupan mereka dan berharap sebuah keajaiban dapat mengubah takdir.

Menurut laporan Soompi, Cho Yi Hyun berperan sebagai Kim Ha Yeon, siswi SMA biasa yang mengalami sebuah kejadian misterius saat liburan musim panas sebelum kembali menjalani kehidupannya.

Sementara itu, Jinyoung memerankan Jo Yu Gyeom, pemuda seusia Ha Yeon yang merupakan putra sulung dari keluarga tradisional di sebuah desa.

Dalam teaser, Yu Gyeom terlihat berdiri di tepi tebing dengan ekspresi tenang. Di balik sikapnya yang tampak tegar, ia sebenarnya merasa tertekan oleh aturan ketat keluarganya dan diam-diam ingin membebaskan diri.

Sementara itu, Ha Yeon juga menjalani hari-hari yang tidak mudah karena merasa diabaikan keluarganya dan terasing dari teman-teman sekolah.

Kehidupan keduanya kemudian berubah ketika Ha Yeon mengikuti ayahnya dalam perjalanan bisnis ke Desa Upo.

Di tempat tersebut, ia bertemu dengan Yu Gyeom dan pertemuan sederhana itu justru menjadi awal dari sebuah pengalaman luar biasa. Keduanya perlahan saling memengaruhi hingga mengubah kehidupan dan takdir masing-masing.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Summer Vacation Hadirkan Kisah Romantis Jin Young dan Cho Yi Hyun - Image
Music & Movie

Summer Vacation Hadirkan Kisah Romantis Jin Young dan Cho Yi Hyun

Rabu, 30 September 2026 | 17.09 WIB

Cho Yi Hyun dan Jin Young Bintangi “Summer Vacation” - Image
Music & Movie

Cho Yi Hyun dan Jin Young Bintangi “Summer Vacation”

Jumat, 25 September 2026 | 16.39 WIB

Tuai Perhatian, Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Kang You Seok, Shin Seung Ho, Perankan ‘Final Interview’ - Image
Music & Movie

Tuai Perhatian, Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Kang You Seok, Shin Seung Ho, Perankan ‘Final Interview’

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore