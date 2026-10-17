Byeon Woo Seok dan Han So Hee Resmi Pimpin Serial Live Action Netflix 'Solo Leveling'

JawaPos.com – Byeon Woo Seok dan Han So Hee dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam serial live-action Solo Leveling yang akan tayang di Netflix.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (16/10), Keduanya akan memerankan Sung Jinwoo dan Cha Hae In dalam adaptasi dari karya populer KakaoPage yang telah meraih lebih dari 14,3 miliar penayangan di seluruh dunia.

Mereka akan bergabung dengan jajaran pemeran lainnya, yakni Rain, Lee Sung Min, Kang Mina, dan Kang You Seok, untuk menghidupkan kisah fantasi aksi yang dinantikan para penggemar.

Byeon Woo Seok akan memerankan Sung Jinwoo, pemburu yang awalnya dikenal sebagai pemilik peringkat E terlemah sebelum memperoleh kemampuan misterius yang membuat kekuatannya terus meningkat.

Sementara itu, Han So Hee dipercaya memerankan Cha Hae In, satu-satunya pemburu perempuan peringkat S di Korea Selatan yang dikenal memiliki kemampuan bertarung luar biasa.

Pengalaman Byeon melalui drama Lovely Runner serta kemampuan akting laga Han dalam serial Netflix My Name dan Gyeongseong Creature turut meningkatkan antusiasme terhadap penampilan keduanya.

Serial ini akan disutradarai oleh Lee Hae Jun dan Kim Byung Seo, yang sebelumnya bekerja sama dalam film Ashfall, dengan Kakao Entertainment dan Sanai Pictures menangani produksinya.

Kisahnya mengikuti perjalanan Sung Jinwoo yang berkembang dari pemburu terlemah menjadi sosok kuat untuk menghadapi monster berbahaya yang muncul dari ruang bawah tanah misterius.