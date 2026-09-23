Choi Myeong-been Digaet Perankan Sung Jin-ah di “Solo Leveling”? Agensi Beri Respons

choi myeong been dan byeon woo seok (x @ceritalayar_id)
JawaPos.com – Choi Myeong-been dikabarkan akan bergabung dalam jajaran pemain live action “Solo Leveling” yang dipimpin Byeon Woo-seok. Aktris muda tersebut disebut mendapat peran sebagai Sung Jin-ah, adik dari karakter utama Sung Jin-woo.
Menurut laporan Soompi, kabar ini pertama kali diberitakan OSEN pada 20 September, sementara agensi Choi Myeong-been, O3 Collective, memberikan respons singkat bahwa belum ada yang dikonfirmasi.
Byeon Woo-seok telah dikonfirmasi memerankan Sung Jin-woo, seorang Hunter dengan peringkat E yang awalnya berada di level terendah.
Setelah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya, Jin-woo memperoleh kemampuan luar biasa dan perlahan berkembang menjadi sosok penting dalam pertarungan melawan monster yang muncul dari Gates.
Jika kabar casting tersebut benar, Choi Myeong-been akan memerankan salah satu karakter penting dalam kehidupan Jin-woo.
Sung Jin-ah merupakan adik sang tokoh utama yang memiliki hubungan dekat dengannya, sehingga kehadirannya dapat menjadi bagian penting dalam penggambaran sisi personal Jin-woo di luar dunia perburuan monster.
Choi Myeong-been sendiri bukan nama baru di industri hiburan Korea. Ia memulai debut melalui film “Queen of Walking” pada 2016 dan kemudian tampil dalam sejumlah proyek populer, termasuk drama “The King’s Affection”, “Twenty-Five, Twenty-One”, “Young Lady and Gentleman”, serta “Our Sticky Love”.
Proyek “Solo Leveling” terus menjadi sorotan karena sejumlah nama lain juga dikaitkan dengan jajaran pemainnya. Han So-hee dan Kang You-seok dilaporkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk memerankan Cha Hae-in dan Yoo Jin-ho.
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