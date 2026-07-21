Siap-siap, Lee Hong Nae Kemungkinan Bekerja dengan Byeon Woo Seok dalam Adaptasi Live-Action ‘Solo Leveling’

Lee Hong Nae dan Byeon Woo Seok. (Soompi)
JawaPos.com – Lee Hong Nae pemain di The Legend of Kitchen Soldier, kabarnya akan beradu peran dengan Byeon Woo Seok di serial Korea ‘Solo Leveling.’
Dilansir dari Soompi, Selasa (21/7), kabar ini disambut bahagia dan antusias oleh para penggemarnya.
Tepatnya pada 20 Juli, Xportsnews melaporkan bahwa Lee Hong Nae telah berperan dalam serial Netflix mendatang Solo Leveling.
Tak lama, agensinya berbagi, “Lee Hong Nae telah menerima tawaran tersebut untuk tampil, tapi belum ada yang dikonfirmasi.”
Makin dinanti, Solo Leveling merupakan novel web sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi.
Serial ini menceritakan kisah Sung Jin Woo, seorang Hunter peringkat-E, tingkat terendah di antara mereka yang melindungi dunia nyata dari monster di luar Gerbang misterius.
Namun ternyata, setelah pengalaman mendekati kematian, dia memperoleh kemampuan luar biasa, dan saat dia naik level, dia menjadi harapan tak terduga umat manusia.
Kabarnya Lee Hong Nae dilaporkan telah ditawari peran Kang Tae Sik, seorang pemburu peringkat B di Divisi Pengawasan Asosiasi Pemburu Korea.
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