Ha Jung Woo Dikabarkan Jadi Villain di “Solo Leveling”, Agensi Beri Respons

JawaPos.com – Ha Jung Woo menambah jajaran pemain bertabur bintang dalam live-action “Solo Leveling”. Menurut laporan Soompi, aktor tersebut dikabarkan mendapat tawaran untuk tampil sebagai pemeran spesial dalam serial Netflix tersebut. Namun, agensinya, WALKHOUSECOMPANY, menegaskan bahwa belum ada yang dipastikan.

Jika menerima tawaran tersebut, Ha Jung Woo akan memerankan Hwang Dong Soo, seorang Hunter peringkat S yang menjadi salah satu karakter antagonis penting dalam cerita.

Hwang Dong Soo dikenal memiliki konflik dengan karakter utama, Sung Jin Woo, yang diperankan oleh Byeon Woo Seok dalam versi live-action.

Kehadiran Ha Jung Woo juga memiliki hubungan menarik dengan tim produksi. Ia sebelumnya pernah bekerja bersama dua sutradara “Solo Leveling”, Lee Hae Jun dan Kim Byung Seo, dalam film “Ashfall” yang dirilis pada 2019. Pengalaman kerja sama tersebut menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam kabar casting terbaru ini.

“Solo Leveling” sendiri mengisahkan Sung Jin Woo, seorang Hunter peringkat E yang berada di level terendah. Setelah mengalami pengalaman nyaris kehilangan nyawa, ia memperoleh kemampuan luar biasa dan mulai meningkatkan kekuatannya hingga perlahan menjadi harapan umat manusia dalam menghadapi ancaman monster yang muncul melalui Gates.

Selain Byeon Woo Seok yang telah dikonfirmasi sebagai Sung Jin Woo, sejumlah aktor lain masih dalam tahap pembicaraan untuk bergabung.

Nama-nama yang disebut antara lain Han So Hee, Kang You Seok, Kang Mina, Rain, Lee Sung Min, Lee Hong Nae, Sung Joon, Kim Si Ah, dan Choi Myeong Been.