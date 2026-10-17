The Doll Ghawiah Hadir dengan Boneka Canggih Berbiaya Miliaran

JawaPos.com - Film horor Indonesia The Doll Ghawiah siap menghadirkan teror baru melalui sosok boneka menyeramkan yang dibuat dengan teknologi animatronik. Tak sekadar mengandalkan penampakan dan kejutan, film produksi Hitmaker Studios ini menawarkan boneka dengan detail visual dan ekspresi yang dirancang lebih kompleks untuk menciptakan pengalaman horor yang berbeda.

Sebagai prekuel dari semesta The Doll, film ini mengajak penonton menelusuri asal-usul teror yang selama ini menjadi bagian penting dari waralaba horor tersebut. Ceritanya membawa penonton ke masa lalu, ketika sebuah boneka bernama Ghawiah menjadi awal dari rangkaian kejadian mistis yang mengancam sebuah keluarga.

Produser Hitmaker Studios, Rocky Soraya, memberikan perhatian khusus pada pembuatan boneka Ghawiah. Boneka tersebut dipesan secara khusus dari Bali, sementara teknologi animatroniknya didatangkan dari Amerika Serikat. Proses penggarapan ini menelan biaya hingga miliaran rupiah.

"Soal budget kita nggak bisa spill angkanya pastinya. Tapi film ini bisa bikin tiga film standar," ujar Rocky Soraya di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Investasi tersebut ditujukan untuk menghadirkan boneka dengan tampilan, kostum, dan kemampuan gerak yang lebih ekspresif dibandingkan boneka dalam film-film sebelumnya. Detail tersebut menjadi salah satu elemen penting untuk membangun teror yang terasa lebih nyata di layar lebar.

Guntur Soeharjanto Bangun Atmosfer Horor yang Berbeda Dari sisi penyutradaraan, The Doll Ghawiah dipercayakan kepada Guntur Soeharjanto. Sang sutradara menghadirkan pendekatan sinematik yang menitikberatkan pada pembangunan atmosfer, sehingga ketegangan tidak hanya muncul ketika boneka memperlihatkan wujudnya.

Suasana mencekam dibangun melalui pengolahan visual dan situasi yang perlahan memunculkan rasa tidak nyaman. Dengan pendekatan tersebut, penonton diajak merasakan ancaman bahkan sebelum sosok Ghawiah benar-benar terlihat.

Film ini juga memadukan unsur horor, thriller, dan aksi. Perpaduan tersebut mencapai salah satu puncaknya dalam adegan pertarungan final yang digarap dalam skala besar.