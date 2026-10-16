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Leni Setya Wati
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Jelang Tur Solo Amerika, TEN Hadiri Premiere Film Clayface di Hollywood

ten (x @popbase)

JawaPos.com - TEN NCT jadi sorotan setelah menghadiri pemutaran perdana dunia film Clayface di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kehadirannya di acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas promosi di Amerika menjelang tur showcase solonya.

TEN tampil di karpet merah dan berinteraksi dengan para pemain film, memperlihatkan aktivitasnya yang semakin luas di luar panggung musik.

Menurut laporan allkpop, TEN menghadiri acara yang berlangsung pada 13 Oktober waktu setempat di Hollywood Legion Theater, Los Angeles, California. Ia menarik perhatian penonton dan awak media yang hadir di lokasi.

Selain berpose di karpet merah, TEN juga berkesempatan bertemu serta berinteraksi dengan para pemeran Clayface.

Penampilan tersebut berlangsung menjelang dimulainya TEN US Showcase Tour, yang dijadwalkan dimulai di Seattle pada 17 Oktober 2026 waktu setempat.

Tur ini akan membawa TEN ke 14 kota di Amerika Serikat dan berlanjut hingga November. Melalui rangkaian pertunjukan tersebut, ia akan bertemu langsung dengan penggemar Amerika sebagai solois.

Sebelum memulai tur, TEN juga telah merilis single OUTWEST pada September 2026. Lagu ini menjadi rilisan pertamanya setelah berpisah dengan SM Entertainment untuk pengelolaan aktivitas solonya.

Setelah dirilis, OUTWEST berhasil menempati posisi pertama tangga lagu Spotify Daily Top Songs di Thailand dan bertahan di puncak selama empat hari, menurut laporan yang dikutip allkpop.

TEN memulai debutnya sebagai anggota NCT U pada April 2016 dan kemudian aktif bersama WayV.

Ia juga dikenal melalui aktivitas solonya yang menonjolkan kemampuan menari, penampilan panggung, serta eksplorasi musik dengan warna khas.

Pada Juli 2026, ia merayakan sepuluh tahun perjalanan kariernya melalui konser peringatan di Bangkok.

Kehadiran TEN di premiere Clayface menambah warna dalam aktivitas internasionalnya menjelang tur Amerika.

Dengan rilisan musik terbaru dan jadwal pertunjukan di berbagai kota, ia terus mengembangkan karier solonya sekaligus memperluas jangkauan kepada penggemar global. Kini, perhatian beralih pada penampilannya dalam tur yang akan segera dimulai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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