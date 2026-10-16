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Leni Setya Wati
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.36 WIB

Jung Ho Yeon dan Yeom Hye Ran Bintangi Film Thriller The Hole, Siap Rilis di Amerika

hoyeon (x @filmupdates)

JawaPos.com - Film thriller The Hole garapan sutradara Korea Selatan Kim Jee Woon dipastikan akan menyapa penonton Amerika Utara pada 25 Juni 2027.

Film ini menghadirkan jajaran pemain internasional, termasuk Jung Ho Yeon dan Yeom Hye Ran dari Korea Selatan, bersama aktor Hollywood Theo James dan Christian Slater.

Pengumuman jadwal penayangan tersebut menambah antisipasi terhadap proyek terbaru Kim yang kembali menggarap film Hollywood setelah bertahun-tahun.

Menurut laporan allkpop, tanggal rilis The Hole dikonfirmasi melalui laporan eksklusif The Hollywood Reporter.

Orion Pictures, label di bawah Amazon MGM Studios, akan mendistribusikan film tersebut di bioskop Amerika Utara.

Hingga 15 Oktober 2026, jadwal penayangan untuk Korea Selatan belum diumumkan secara resmi.

Cerita The Hole berpusat pada seorang profesor asal Amerika berusia 40-an yang kehidupannya berubah setelah sang istri meninggal akibat kecelakaan mendadak.

Saat ia menjalani masa pemulihan dan mendapat perawatan dari ibu mertuanya, berbagai rahasia tentang pernikahan serta masa lalunya mulai terungkap. Cerita ini memadukan misteri keluarga dengan ketegangan psikologis yang perlahan berkembang.

Film tersebut diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Korea Selatan Pyun Hye Young yang terbit pada 2016.

Novel aslinya dikenal melalui kisah bernuansa gelap tentang kehilangan, hubungan keluarga, dan rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan rumah tangga.

Christopher Chen bertanggung jawab atas penulisan skenario dan adaptasi cerita untuk versi layar lebar.

Theo James memerankan Owen, sang profesor, sementara Jung Ho Yeon berperan sebagai istrinya yang berkebangsaan Korea.

Yeom Hye Ran memainkan karakter ibu mertua, sedangkan Christian Slater juga menjadi bagian dari jajaran pemain.

Kehadiran para aktor dari latar belakang berbeda memberikan dimensi internasional pada proyek yang sebagian besar proses pengambilan gambarnya dilakukan di Korea Selatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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