Film Anak Panik Gak Tuh…? Siap Syuting, Diperkuat Masayu Anastasia hingga Sule

JawaPos.com - Rumah produksi SEEV Entertainment berkolaborasi dengan Air Play dan Kesan Sinema sedang bersiap menjalani syuting film drama petualangan anak berjudul Panik Gak Tuh…?

Film ini menggabungkan kisah keluarga, ketegangan, dan komedi. Proyek ini diharapkan dapat menambah pilihan tontonan anak di bioskop Indonesia.

Produser Pilip Tenonet dan Husnie Ramdan Rai ingin menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tapi juga meninggalkan pesan positif bagi penonton setelah menyaksikannya.

“Tontonan film untuk anak di bioskop semakin marak. Kami berharap bisa ambil bagian memberi film yang tidak cuma menghibur, tapi juga membawa kesan positif usai menonton,” ujar Pilip.

Persiapan produksi telah memasuki tahap akhir. Husnie Ramdan Rai yang merangkap sebagai sutradara menyebut, proses reading sudah mendekati tahap final sebelum para pemain memulai proses pengambilan gambar atau melakukan syuting.

“Reading sudah memasuki tahap akhir. Big Reading hari ini. Artinya kami siap ke lokasi untuk proses pengambilan gambar,” kata Husnie.

Petualangan Iva dan Niko Berawal dari Liburan Keluarga Skenario yang ditulis M. Haris Suhud berpusat pada pengalaman tak terlupakan dua kakak-adik ketika liburan keluarga yang semestinya menyenangkan justru berubah menjadi situasi penuh bahaya.

Tokoh Iva, anak berusia sembilan tahun, digambarkan memiliki cara berpikir yang unik. Rasa ingin tahunya besar dan ia kerap menemukan sudut pandang tak biasa. Mulai dari persoalan matematika hingga pertanyaan-pertanyaan absurd tentang kehidupan.