Solbi dan Lee Kyu Han Umumkan Pernikahan, Siap Menikah April 2027

solbi dan lee kyu han (x @tang_kira)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Solbi dan aktor Lee Kyu Han mengumumkan rencana pernikahan mereka yang dijadwalkan berlangsung pada April 2027.

Berita ini menarik perhatian penggemar karena keduanya akan memulai babak baru dalam kehidupan pribadi setelah menjalin hubungan yang berlandaskan kepercayaan dan cinta.

Menurut laporan Soompi, agensi Solbi, Jian Castle, mengonfirmasi bahwa kedua artis tersebut telah sepakat untuk menjadi pasangan suami istri.

Pihak agensi juga menyampaikan bahwa Solbi dan Lee Kyu Han baru-baru ini telah bertemu dengan keluarga dari kedua belah pihak untuk membicarakan rencana pernikahan mereka.

Upacara pernikahan pasangan ini direncanakan berlangsung secara tertutup pada April 2027. Acara tersebut hanya akan dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta teman-teman dekat.

Keputusan menggelar pernikahan secara privat menjadi pilihan pasangan ini untuk menjaga momen istimewa mereka tetap intim dan jauh dari sorotan publik yang berlebihan.

Solbi dikenal sebagai anggota grup campuran Typhoon yang debut pada 2006. Setelah itu, ia melanjutkan karier sebagai penyanyi solo dan mengembangkan kiprahnya di dunia seni rupa menggunakan nama aslinya, Kwon Ji An. Perjalanan kariernya pun mencakup bidang musik, televisi, dan seni lukis.

Sementara itu, Lee Kyu Han merupakan aktor yang telah berkarier selama bertahun-tahun di industri hiburan Korea. Ia dikenal melalui sejumlah drama, termasuk My Lovely Sam Soon, Graceful Family, dan The Judge from Hell.

Pengalaman panjangnya di dunia akting membuat namanya cukup dikenal oleh penggemar drama Korea.

Kisah keduanya juga pernah menarik perhatian saat mereka tampil bersama dalam program hiburan KBS Joy Pursuit of Long-Standing Relationships pada 2025.