Ha Jung Woo dan Cha Jung Won Umumkan Pernikahan, Bakal Menikah 13 Desember 2026

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Ha Jung Woo dan aktris Cha Jung Won dipastikan akan melangkah ke jenjang pernikahan pada akhir tahun 2026.
Pengumuman ini langsung menarik perhatian penggemar, mengingat keduanya dikenal sebagai figur yang aktif di dunia akting dan telah menjalani hubungan asmara sebelum memutuskan untuk menikah.
Menurut laporan Soompi, agensi Ha Jung Woo, Walkhouse Company, mengumumkan bahwa sang aktor akan menggelar upacara pernikahan pada 13 Desember 2026 di sebuah hotel di Seoul.
Acara tersebut akan dilaksanakan secara tertutup. Pihak agensi Cha Jung Won, Saram Entertainment, juga mengonfirmasi kabar pernikahan pasangan tersebut.
Ha Jung Woo, yang lahir pada 1978, merupakan salah satu aktor Korea Selatan yang dikenal lewat berbagai film, termasuk The Chaser, The Terror Live, dan Nameless Gangster: Rules of the Time.
Selain berakting, ia juga aktif sebagai sutradara. Kariernya di industri perfilman telah berlangsung selama bertahun-tahun, menjadikannya salah satu nama yang cukup dikenal di layar lebar Korea.
Sementara itu, Cha Jung Won, kelahiran 1989, memulai debutnya melalui film Horror Stories pada 2012. Ia kemudian tampil dalam sejumlah proyek film dan drama televisi.
Selain dikenal sebagai aktris, Cha Jung Won juga memiliki perhatian di dunia mode dan gaya hidup, sehingga kabar pernikahannya turut menjadi perbincangan di kalangan penggemar hiburan Korea.
Hubungan Ha Jung Woo dan Cha Jung Won disebut telah terjalin selama beberapa tahun. Keduanya mengakui hubungan asmara mereka pada awal 2026 setelah kabar kedekatan mereka menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, rumor pernikahan mereka juga sempat beredar, tetapi saat itu belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh kedua pihak.
Dengan tanggal pernikahan yang kini telah dikonfirmasi, Ha Jung Woo dan Cha Jung Won bersiap memulai babak baru dalam kehidupan mereka.
Keputusan untuk mengadakan upacara secara tertutup menunjukkan bahwa pasangan ini memilih menjaga momen istimewa tersebut dalam suasana yang lebih privat, sementara para penggemar turut menyampaikan ucapan selamat atas kabar bahagia mereka.
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