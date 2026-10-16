BIG Naughty Umumkan Pernikahan di Usia 24 Tahun, Kisah Cintanya Menginspirasi Lagu “Vancouver”

big naughty (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Kabar bahagia dari BIG Naughty. Musisi bernama asli Seo Dong Hyun tersebut mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan kekasih yang pernah menjadi cinta tak berbalasnya selama bertahun-tahun.

Kisah romantis ini langsung menarik perhatian penggemar karena perjalanan cintanya juga menjadi inspirasi bagi sejumlah lagu yang ia ciptakan.

Menurut laporan Soompi, BIG Naughty mengumumkan pernikahannya secara langsung kepada penggemar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan menghabiskan sisa hidup bersama perempuan yang menjadi inspirasi di balik lagu “Vancouver” dan “Vancouver 2”.

Agensinya, H1GHR MUSIC, turut mengonfirmasi bahwa keduanya telah menyelesaikan pendaftaran pernikahan dan kini berstatus sebagai pasangan suami istri secara hukum.

Kisah cinta BIG Naughty ternyata berawal sejak masa kanak-kanak. Pada 2023, ia pernah menceritakan dalam program The Seasons: AKMU’s Long Day, Long Night bahwa dirinya menyukai seorang perempuan selama sekitar 10 tahun sebelum hubungan mereka berkembang menjadi asmara.

Saat itu, ia juga mengungkapkan bahwa kekasihnya merupakan warga nonselebritas yang tinggal di Vancouver, Kanada, sehingga keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh.

Untuk merayakan kabar bahagia tersebut, BIG Naughty merilis video musik lagu terbaru berjudul “Vancouver 3” pada malam pengumuman pernikahannya.

Video itu menampilkan cuplikan bersama sang istri, sekaligus menjadi kelanjutan dari rangkaian lagu “Vancouver” yang selama ini berkaitan dengan perjalanan perasaannya.

Melalui unggahan media sosial, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada sang istri yang selalu menjadi sumber inspirasi musiknya.

BIG Naughty turut membagikan pesan singkat yang menggambarkan perjalanan hubungan mereka: pertama kali bertemu pada 2011 dan menikah pada 2026.

Ia juga berjanji akan kembali dengan versi dirinya yang lebih dewasa setelah menyelesaikan tugas wajib militernya.

Saat ini, sang rapper diketahui sedang menjalani tugas pelayanan sosial sebagai bagian dari kewajiban militernya di Korea Selatan.

BIG Naughty mulai dikenal publik setelah tampil dalam kompetisi hip-hop Show Me the Money 8 pada 2019. Sejak saat itu, ia membangun karier melalui karya-karya yang memadukan rap dan melodi emosional.