Selamat! Park Se Mi Umumkan Kabar Bahagia Terkait Pernikahannya!

Park Se Mi (x @koreanindo)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Park Se Mi. Sosok yang dikenal luas melalui karakter “Ibu Seojun” tersebut mengumumkan bahwa dirinya akan segera menikah dengan kekasihnya.

Pengumuman itu disampaikan secara langsung melalui media sosial, disertai sejumlah foto prewedding yang memperlihatkan kebersamaan mereka menjelang hari istimewa.

Menurut laporan Soompi, Park Se Mi mengumumkan kabar pernikahannya pada 12 Oktober melalui unggahan bertuliskan, “Semuanya, aku akan menikah minggu ini!”

Dalam foto-foto yang dibagikan, ia tampil dalam beberapa busana, mulai dari gaun hitam tanpa tali hingga gaun pengantin putih. Sementara itu, sang calon suami terlihat mendampinginya dalam suasana romantis dengan pose saling merangkul dan bergandengan tangan.

Calon suami Park Se Mi diketahui bernama Kim Jun Yeon, seorang florist atau perangkai bunga yang bukan berasal dari kalangan selebritas.

Ia pernah tampil dalam program kencan JTBC bertajuk Marry Me pada 2022. Sebelum menekuni profesi sebagai florist, Kim Jun Yeon juga pernah mencoba peruntungan di dunia hiburan dengan mengikuti program audisi idol JTBC, Made in U, yang tayang pada 2012.

Hubungan Park Se Mi dan Kim Jun Yeon telah terjalin selama sekitar dua tahun sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Mereka pertama kali diperkenalkan melalui seorang kenalan.

Park Se Mi mengungkapkan bahwa salah satu hal yang membuatnya yakin memilih sang kekasih sebagai pasangan hidup adalah sifatnya yang mengutamakan keluarga.

Ia juga menceritakan bahwa Kim Jun Yeon masih rutin memberikan pijatan kaki kepadanya setiap hari, bahkan setelah hubungan mereka berlangsung cukup lama.

Park Se Mi juga membagikan cerita lucu mengenai momen lamaran mereka. Ia sempat menduga akan dilamar ketika melihat pintu rumahnya dihias sepulang bekerja. Namun, ia justru terkejut karena Kim Jun Yeon lebih dahulu menangis saat membacakan surat lamaran.

Cerita tersebut memperlihatkan sisi sederhana dan hangat dari hubungan mereka, sekaligus menjadi kenangan manis sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Nama Park Se Mi semakin dikenal publik melalui berbagai konten komedi, termasuk karakter “Ibu Seojun” dalam serial Class of 2005 Is Here di kanal YouTube Pisik University.