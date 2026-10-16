A2O LITE dan A2O SOUL Ungkap Foto Profil Resmi, Ini Daftar Nama Membernya

a20 lite dan a20 soul (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Dua grup pendatang baru bentukan Lee Soo Man, A2O LITE dan A2O SOUL, njadi sorotan setelah merilis foto profil resmi para anggota mereka.

Pengumuman ini memberikan kesempatan kepada penggemar untuk mengenal lebih dekat para personel dari dua grup yang berada di bawah naungan A2O Entertainment, agensi baru yang didirikan oleh mantan pendiri SM Entertainment tersebut.

Menurut laporan Soompi, A2O LITE dan A2O SOUL sama-sama memperkenalkan foto profil resmi masing-masing anggota setelah memulai aktivitas musik mereka.

A2O LITE merupakan girl group dengan sembilan anggota, sedangkan A2O SOUL hadir sebagai boy group beranggotakan 15 orang. Kehadiran kedua grup ini menandai langkah baru Lee Soo Man dalam industri K-Pop.

A2O LITE terdiri dari Young, Oa, Ayune, Aijing, Himeki, Rada, Xili, Vora, dan Merci. Sementara itu, A2O SOUL memiliki anggota bernama Moon, Tai, Gaku, See-one, Seoha, Sono, Lucien, Zai, Ayden, Alure, Zet, Sora, Teo, June, dan Hansung.

Foto profil tersebut menjadi materi promosi untuk memperkenalkan identitas para anggota kepada publik.

Sebelum merilis foto profil, kedua grup telah memulai langkah perdana mereka di industri musik. A2O LITE meluncurkan single debut berjudul “NEON” pada 13 Oktober 2026, sedangkan A2O SOUL merilis lagu prarilis “SUPERSTAR” pada hari yang sama.

“NEON” bahkan berhasil menduduki posisi pertama Melon Top 100 pada 14 Oktober, sekitar sehari setelah dirilis.

Debut bersamaan ini membuat A2O LITE dan A2O SOUL menjadi bagian penting dari proyek baru A2O Entertainment.

Dengan jumlah anggota yang besar serta konsep masing-masing, kedua grup diharapkan mampu membangun identitas musik dan menarik perhatian penggemar di pasar Korea Selatan maupun internasional.

Perilisan foto profil resmi menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat pengenalan kedua grup kepada publik.