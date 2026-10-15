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Meuthia Nabila
Kamis, 15 Oktober 2026 | 17.50 WIB

A2O Lite Girl Group Baru Besutan Lee Soo Man Puncaki Tangga Lagu Korea Selatan

A2O Lite tampil dalam acara 'Welcome to Soulite From A2O Soul A2O Lite' (12/10). (Yonhap)

 

 
JawaPos.com - A2O Lite girl group pertama yang diproduseri oleh mantan pendiri SM Entertainment Lee Soo Man, meraih prestasi. 
 
A2O Lite menempati peringkat pertama, di platform streaming musik terbesar Korea Selatan tidak lama setelah merilis singel debutnya, sebelum turun ke posisi keenam beberapa jam kemudian, menurut data yang dirilis pada hari Kamis (15/10).
 
Menurut para ahli industri musik, singel digital debut A2O Lite, 'Neon,' telah memuncaki tangga lagu Top 100 Melon pada pukul 23.00 hari Rabu, 29 jam setelah dirilis pada pukul 18.00 hari sebelumnya.
 
Merupakan hal yang tidak biasa bagi grup pendatang baru, untuk memuncaki tangga lagu dalam waktu kurang dari dua hari setelah perilisan lagu, meskipun posisinya sempat turun ke peringkat keenam pada keesokan paginya. 
 
Per Kamis pukul 10.00 pagi, lagu Soyeon 'I'm Gonna Toesa (feat. Kian84)' kembali menempati peringkat pertama.
 
A2O Lite merupakan grup beranggotakan sembilan orang yang diluncurkan oleh A2O Entertainment, perusahaan yang didirikan oleh Lee Soo Man setelah ia meninggalkan SM Entertainment. 
 
Pada hari Senin (12/10), dalam sebuah acara pameran media di Goyang, Lee Soo Man memperkenalkan A2O Lite bersamaan dengan boy group beranggotakan 15 orang, A2O Soul.
 
Soo Man kembali ke pasar K-pop domestik, setelah perjanjian larangan berkompetisi selama tiga tahun berakhir awal tahun ini. 
 
Ia menyetujui pembatasan tersebut saat, menjual kepemilikan sahamnya di SM Entertainment kepada Hybe pada Februari 2023.
 
Pencapaian A2O Lite menarik perhatian karena lagu 'Neon', menyimpang dari formula kesuksesan yang lazim dalam industri K-pop belakangan ini.
 
Perilisan lagu terkini seringkali menampilkan lagu berdurasi kurang dari tiga menit, yang dirancang untuk tantangan menari di platform video berdurasi pendek, disertai dengan gaya busana yang menonjolkan keunikan setiap anggotanya. 
 
Sebaliknya, lagu 'Neon' merupakan lagu yang tergolong panjang, yakni 3 menit 28 detik. 
 
Lagu ini mengedepankan koreografi yang tajam dan sinkron, busana panggung yang serasi, nada-nada tinggi, serta jeda tari (dance break) yang merupakan elemen-elemen yang mengingatkan banyak orang pada generasi K-pop terdahulu.
 
Lagu tersebut diproduseri oleh Yoo Young Jin, yang bekerja sama dengan Soo Man di SM Entertainment dalam menggarap musik untuk berbagai artis, termasuk H.O.T., BoA, TVXQ, Girls' Generation, SHINee, dan aespa.
 
Grup ini juga menuai perbincangan daring berkat penampilan para anggotanya, yang menghadirkan kesan familier karena mengingatkan pada beberapa mantan artis SM Entertainment. 
 
Beberapa warganet menyebut Aijing mirip dengan BoA di masa awal debutnya, sementara yang lain membandingkan Oa dengan mantan anggota S.E.S., Eugene, serta mantan anggota Girls' Generation, Jessica.
 
Dikutip dari Korea Times, A2O Lite terdiri dari anggota multinasional yang berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Thailand.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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