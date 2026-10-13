Lee Soo Man Perkenalkan A2O SOUL dan A2O LITE dalam Pertunjukan Debut Global

Grup idol K-pop A2O LITE (kanan atas) dan A2O Soul (kanan bawah) tampil dalam acara 'Welcome to Soulite From A2O Soul A2O Lite' (12/10). (Yonhap)

JawaPos.com - Lee Soo Man telah kembali ke industri musik Korea dengan memperkenalkan dua grup baru dari perusahaannya, A2O Entertainment.

Pada tanggal 12 Oktober pukul 16.00 KST (Korea Standard Time), A2O Entertainment menggelar pertunjukan debut global bertajuk 'WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE' di KINTEX, Goyang, provinsi Gyeonggi.

Dikutip dari Allkpop, A2O Entertainment meluncurkan boy group A2O SOUL dan girl group A2O LITE.

Ini merupakan penampilan publik resmi pertama Lee Soo Man di Korea Selatan dalam kurun waktu sekitar dua tahun lima bulan, sejak pidato utamanya di Kongres Dunia CISAC di Seoul pada bulan Mei 2024.

Lee Soo Man naik ke atas panggung secara langsung untuk memaparkan visi dan arah masa depan A2O.

Ia memberikan penekanan khusus pada teknologi video baru, 4DGS (4D Gaussian Splatting).

"Alih-alih sekadar menangkap satu adegan melalui kamera, teknologi ini merekam ruang menggunakan data dari momen saat artis tersebut hadir, serta dari berbagai sudut pandang."

"Peran kamera telah berubah dari sekadar alat perekam menjadi alat pencipta," ungkap Lee Soo Man.

Ia menambahkan bahwa di era AI, kita perlu memikirkan secara mendalam mengenai apa yang patut direkam, serta apa yang sebaiknya ditinggalkan untuk masa depan.

Setelah presentasi tersebut, A2O SOUL dan A2O LITE menampilkan aksi panggung debut mereka.

Kedua grup tampil dengan gaya yang sederhana dan bersahaja agar fokus tetap tertuju pada penampilan mereka, serta berhasil menarik perhatian melalui kemampuan menari mereka.

"Selama sebuah grup K-pop disebut sebagai penyanyi, titik awal yang paling penting adalah lagunya," ujar Lee Soo Man.

"Sekadar tampil beda saja tidak cukup. Kita harus mencapai hasil di mana banyak orang menyukai dan mencintainya."

A2O SOUL serta A2O LITE akan merilis lagu debut mereka, 'SUPERSTAR' dan 'NEON', secara bersamaan pada tanggal 13 Oktober pukul 18.00 KST serta memulai promosi resmi mereka.

Sementara itu, Lee Soo Man sebelumnya dilarang melakukan kegiatan manajemen hiburan di dalam negeri selama tiga tahun, berdasarkan perjanjian larangan berkompetisi yang ditandatangani saat ia menjual saham SM Entertainment miliknya, kepada HYBE pada awal tahun 2023. Perjanjian tersebut telah berakhir pada awal tahun ini.

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