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Leni Setya Wati
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Girl Group Bentukan Lee Soo Man, A2O LITE Langsung Puncaki Tangga Lagu Korea

a20 lite (x @keitadj3)

JawaPos.com – A2O LITE langsung curi perhatian industri musik Korea Selatan setelah berhasil menduduki posisi pertama Melon Top 100 hanya sehari setelah debut.

Pencapaian tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi grup beranggotakan sembilan orang ini, yang diperkenalkan melalui A2O Entertainment, agensi baru yang didirikan oleh Lee Soo Man, pendiri SM Entertainment.

Menurut laporan Soompi, A2O LITE resmi merilis lagu debut berjudul “NEON” pada 13 Oktober pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Lagu tersebut kemudian mencapai posisi No. 1 Melon Top 100 pada 14 Oktober, sekitar 29 jam setelah dirilis. Keberhasilan ini menjadi sorotan karena grup tersebut baru memulai perjalanan mereka di industri K-pop.

“NEON” menjadi lagu utama yang memperkenalkan warna musik dan identitas A2O LITE kepada publik.

Di tengah persaingan ketat grup-grup K-pop baru, pencapaian di salah satu tangga lagu digital terbesar Korea Selatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas perhatian terhadap karya debut mereka.

A2O LITE bukan satu-satunya grup yang diperkenalkan A2O Entertainment pada periode tersebut. Agensi itu juga meluncurkan boy group A2O SOUL yang beranggotakan 15 orang.

Grup tersebut merilis lagu prarilis berjudul “SUPERSTAR” pada tanggal yang sama, sehingga kedua grup memulai aktivitas musik mereka hampir bersamaan.

Keterlibatan Lee Soo Man turut membuat debut A2O LITE menarik perhatian penggemar K-pop. Setelah dikenal luas melalui kiprahnya membangun SM Entertainment, ia kembali menghadirkan proyek grup baru melalui perusahaan yang berbeda.

Kehadiran A2O LITE pun menjadi bagian dari langkahnya melanjutkan aktivitas produksi musik di industri hiburan Korea.

Meski berhasil mencapai puncak tangga lagu dalam waktu singkat, perjalanan A2O LITE masih panjang. Konsistensi performa lagu, respons pendengar, dan aktivitas promosi berikutnya akan menjadi faktor penting dalam perjalanan karier mereka.

Namun, keberhasilan “NEON” menembus posisi No. 1 sejak awal sudah memberikan catatan debut yang menarik bagi grup rookie tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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