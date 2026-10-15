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Aulia Ramadhani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.56 WIB

Raih Peringkat 1 di Melon Top 100 Sehari Setelah Debut, A2O LITE Besutan Lee Soo Man Tuai Perhatian

A2O LITE. (Soompi) - Image

A2O LITE. (Soompi)

JawaPos.com - Girl group baru A2O LITE besutan Lee Soo Man,  pendiri SM Entertainment, telah mencuri perhatian dengan berhasil menempati peringkat 1 di Melon Top 100

Dikutip dari Soompi, Kamis (15/10), A2O Entertainment, agensi baru yang belum lama ini didirikan, mendebutkan girl group beranggotakan sembilan orang, A2O LITE.

Tak hanya itu, layaknya paket lengkap, ia juga mendebutkan serta boy group beranggotakan 15 orang, A2O SOUL.

Di sisi lain, A2O LITE debut dengan lagu berjudul NEON dan singel pra-rilis A2O SOUL yang berjudul SUPERSTAR.

Karya yang menarik perhatian K-Popers itu kabarnya sama-sama dirilis pada 13 Oktober pukul 18.00 KST.

Keesokan harinya, singel debut A2O LITE, NEON, melesat ke puncak tangga lagu utama Melon, lagu tersebut mencapai peringkat 1 di Melon Top 100 pada 14 Oktober pukul 23.00 KST.

Dinamai A2O Entertainment, Lee Soo Man akhirnya membentuk agensi K-pop miliknya sendiri setelah meninggalkan SM.

Lee Soo-man diketahui  lahir 18 Juni 1952, ia dikenal sebagai seorang eksekutif bisnis dan produser rekaman asal Korea Selatan yang dikenal luas sebagai pendiri SM Entertainment.

Juga dijuluki sebagai presiden budaya, ia merupakan salah satu pelopor Gelombang Korea (Korean Wave).

Editor: Novia Tri Astuti
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