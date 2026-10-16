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Aulia Ramadhani
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Selamat, N.Flying Berhasil Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan Karyanya, Still

N.Flying. (Soompi) - Image

N.Flying. (Soompi)

JawaPos.com – Grup rock asal Korea N.Flying, belakangan ini mencuri perhatian dengan sejumlah prestasi yang diraihnya.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (16/10), prestasi ini pun membuat makin semangat dan antusias penggemarnya

Kabarnya mereka berhasil meraih pencapaian tertinggi dalam karier mereka lewat comeback terbaru

Tepatnya pada 8 Oktober lalu, N.Flying kembali menyapa penggemar dengan merilis mini album kesembilan mereka, Still.

Menarik perhatian para penggemar, karya tersebut menyuguhkan lagu utama penuh emosional dengan judul yang sama.

Sedangkan, menurut Hanteo Chart, N.Flying mencatatkan angka penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karier mereka melalui mini album baru ini. 

Membuat antusias, dalam minggu pertama perilisannya (8 hingga 14 Oktober), Still terjual sebanyak 111.447 kopi, sebuah angka yang mengesankan.

Jumlah tersebut sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang mencapai 101.997 kopi (yang diraih lewat album penuh 'Everlasting' tahun lalu).

Editor: Novia Tri Astuti
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