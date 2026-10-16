Selamat, N.Flying Berhasil Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan Karyanya, Still

N.Flying. (Soompi)
JawaPos.com – Grup rock asal Korea N.Flying, belakangan ini mencuri perhatian dengan sejumlah prestasi yang diraihnya.
Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (16/10), prestasi ini pun membuat makin semangat dan antusias penggemarnya
Kabarnya mereka berhasil meraih pencapaian tertinggi dalam karier mereka lewat comeback terbaru
Tepatnya pada 8 Oktober lalu, N.Flying kembali menyapa penggemar dengan merilis mini album kesembilan mereka, Still.
Menarik perhatian para penggemar, karya tersebut menyuguhkan lagu utama penuh emosional dengan judul yang sama.
Sedangkan, menurut Hanteo Chart, N.Flying mencatatkan angka penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karier mereka melalui mini album baru ini.
Membuat antusias, dalam minggu pertama perilisannya (8 hingga 14 Oktober), Still terjual sebanyak 111.447 kopi, sebuah angka yang mengesankan.
Jumlah tersebut sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang mencapai 101.997 kopi (yang diraih lewat album penuh 'Everlasting' tahun lalu).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022