Novak Djokovic Perpanjang Rekor Sempurna di Beijing dan Raih Gelar ke-102 Sepanjang Karirnya

JawaPos.com - Novak Djokovic memperpanjang rekor sempurnanya di China Open setelah meraih gelar ketujuh dalam turnamen tersebut.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (7/10), Petenis Serbia itu memastikan gelar ke-102 sepanjang kariernya setelah Alex de Minaur mengundurkan diri akibat cedera pangkal paha pada final, Selasa.

Djokovic terlebih dahulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-3 sebelum De Minaur memutuskan mengakhiri pertandingan ketika tertinggal 0-1 pada set kedua.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor kemenangan beruntun Djokovic di Beijing menjadi 34 pertandingan.

Gelar tersebut juga membuat Djokovic mencatat prestasi dengan meraih setidaknya satu gelar tunggal selama 21 tahun berturut-turut.

De Minaur sempat mendapatkan perawatan medis setelah kehilangan set pertama dan tetap melanjutkan pertandingan dengan paha kiri yang dibalut perban.

Namun, kondisi cedera membuat unggulan kelima asal Australia itu tidak mampu menyelesaikan pertandingan dan akhirnya memilih berhenti setelah memenangkan gim pertama set kedua.