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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.20 WIB

Mitchell Baker Cetak Rekor Sejarah Setelah Samai Catatan Legenda Timnas Indonesia

Mitchell Baker (Instagram @timnasindonesia) - Image

Mitchell Baker (Instagram @timnasindonesia)

JawaPos.com – Penyerang Timnas Indonesia, Mitchell Baker, menyamai catatan legenda Garuda, Iswadi Idris, setelah mencetak lima gol saat Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2 pada semifinal FIFA ASEAN Cup 2026.

Dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Jum'at (2/10), Pemain berusia 19 tahun itu mencetak gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7 dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Torehan tersebut membuat Baker masuk dalam daftar pemain yang mampu mencetak sedikitnya lima gol dalam satu pertandingan bersama Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Iswadi Idris pernah mencetak lima gol dalam satu pertandingan saat Indonesia menghadapi Vietnam pada 1971.

Catatan legenda Timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan Bang Is tersebut bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya disamai Baker.

Meski demikian, Baker belum memecahkan rekor pencetak gol terbanyak dalam satu pertandingan yang masih dipegang Soetjipto Soentoro dengan delapan gol saat Indonesia mengalahkan Singapura 9-1 pada semifinal Merdeka Games 1969.

Baker masih berpeluang menambah koleksi golnya bersama Timnas Indonesia setelah membawa skuad Garuda melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 5 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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