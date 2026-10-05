BTS Ukir Rekor Baru Lewat Tur ARIRANG dengan Pendapatan Tembus Rp 8,97 Triliun

BTS (Kbizoom)
JawaPos.com - BTS menjadi grup pop pertama yang berhasil melampaui pendapatan tur dunia sebesar USD 500 juta atau sekitar Rp 8,97 triliun.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (4/10), pencapaian itu diraih melalui tur dunia ARIRANG yang dimulai di Stadion Goyang pada April lalu, sekaligus menjadikan BTS sebagai grup ketujuh dalam sejarah Billboard Boxscore yang menembus angka tersebut.
Billboard menyebut pencapaian BTS berada di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena enam grup sebelumnya yang mencapai angka serupa merupakan grup musik rock.
Sepanjang Agustus, BTS menggelar 12 konser dengan pendapatan tiket mencapai USD 171,7 juta atau sekitar Rp 3,08 triliun.
Salah satu pencapaian terbesar terjadi di MetLife Stadium, New Jersey, ketika BTS meraup USD 32,7 juta atau sekitar Rp 586,5 miliar dari dua konser dengan jumlah penonton sekitar 158.000 orang.
Secara keseluruhan, BTS menarik sekitar 800.000 penonton sepanjang Agustus dan kembali menempati posisi teratas tangga lagu Top Tours Billboard.
Dengan sekitar 40 konser yang masih dijadwalkan, Billboard memproyeksikan pendapatan akhir tur ARIRANG dapat mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 17,94 triliun.
Jika proyeksi itu terwujud, BTS akan semakin mempertegas pencapaiannya sebagai salah satu grup dengan pendapatan tur terbesar dalam sejarah musik.
Prestasi ini juga menjadi kali kelima BTS memuncaki tangga lagu Top Tours Billboard, setelah sebelumnya berada di belakang Bad Bunny serta Beyoncé, Coldplay, dan Elton John dalam jumlah posisi pertama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022