BTS Ukir Rekor Baru Lewat Tur ARIRANG dengan Pendapatan Tembus Rp 8,97 Triliun

JawaPos.com - BTS menjadi grup pop pertama yang berhasil melampaui pendapatan tur dunia sebesar USD 500 juta atau sekitar Rp 8,97 triliun.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (4/10), pencapaian itu diraih melalui tur dunia ARIRANG yang dimulai di Stadion Goyang pada April lalu, sekaligus menjadikan BTS sebagai grup ketujuh dalam sejarah Billboard Boxscore yang menembus angka tersebut.

Billboard menyebut pencapaian BTS berada di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena enam grup sebelumnya yang mencapai angka serupa merupakan grup musik rock.

Sepanjang Agustus, BTS menggelar 12 konser dengan pendapatan tiket mencapai USD 171,7 juta atau sekitar Rp 3,08 triliun.

Salah satu pencapaian terbesar terjadi di MetLife Stadium, New Jersey, ketika BTS meraup USD 32,7 juta atau sekitar Rp 586,5 miliar dari dua konser dengan jumlah penonton sekitar 158.000 orang.

Secara keseluruhan, BTS menarik sekitar 800.000 penonton sepanjang Agustus dan kembali menempati posisi teratas tangga lagu Top Tours Billboard.

Dengan sekitar 40 konser yang masih dijadwalkan, Billboard memproyeksikan pendapatan akhir tur ARIRANG dapat mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 17,94 triliun.

Jika proyeksi itu terwujud, BTS akan semakin mempertegas pencapaiannya sebagai salah satu grup dengan pendapatan tur terbesar dalam sejarah musik.