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Aulia Ramadhani
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Mengejutkan, akan Comeback, NCT DREAM Umumkan Tanggal lewat Teaser ‘DREAM AFTER DREAM’

NCT DREAM. (Soompi) - Image

NCT DREAM. (Soompi)

JawaPos.com – Selalu memberi penampilan panggung spektakuler, boygrup asal Korea NCT DREAM akan comeback loh.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (16/10), hal ini pun membuat semangat dan antusias penggemar tentang karya baru mereka.

Rencananya grup ini akan melakukan comeback dengan DREAM AFTER DREAM pada 9 November pukul 18.00 KST.

Tentunya hal ini akan menjadi rilisan pertama grup tersebut dalam satu tahun terakhir, sejak Beat It Up pada November 2025.

Grup ini pernah membuat karya yang tertuang dalam film berjudul NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM.

NCT DREAM menjadi artis kedua dalam sejarah Hanteo yang delapan albumnya terjual lebih dari 1 juta kopi di minggu pertama perilisannya (setelah SEVENTEEN).

Grup ini sebelumnya telah melampaui 1 juta penjualan di minggu pertama dengan album lain seperti Hot Sauce, Glitch Mode.

Ada juga album lain seperti Candy, ISTJ, DREAM( )SCAPE, DREAMSCAPE, dan Go Back To The Future.

Editor: Novia Tri Astuti
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