ZEROBASEONE EMP Segera Debut, Seok Matthew dan Park Gun Wook Ungkap Teaser 

seok matthew da park gun wook (x @soompi)

JawaPos.com – Seok Matthew dan Park Gun Wook buka babak baru lewat proyek unit bernama EMP. Keduanya memperkenalkan unit tersebut melalui video logo motion yang dirilis pada 18 September, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbaru mereka.

EMP menjadi unit yang beranggotakan Seok Matthew dan Park Gun Wook. Proyek ini akan memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengeksplorasi warna musik yang lebih personal di luar aktivitas bersama ZEROBASEONE.

Kehadiran unit tersebut juga menjadi momen menarik karena mempertemukan dua member dengan karakter vokal dan musikal yang berbeda dalam satu proyek.

Menurut laporan Soompi, mixtape perdana ZEROBASEONE EMP dijadwalkan dirilis pada 21 September 2026. Teaser berupa video logo menampilkan identitas visual unit yang menjadi pembuka menuju perilisan musik mereka.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang penasaran dengan konsep serta arah musik yang akan dibawa Matthew dan Gun Wook.

Nama EMP juga memiliki makna yang berkaitan dengan Electromagnetic Pulse. Konsep tersebut menggambarkan sebuah ruang ketika gangguan dari luar menghilang sehingga musik keduanya dapat menjadi pusat perhatian.

Selain itu, EMP juga disebut memiliki kepanjangan “Extra MTT PGW”, yang menggabungkan singkatan nama Matthew dan Gun Wook dengan kata “Extra”.

Keduanya bukan sosok baru dalam perjalanan ZEROBASEONE. Seok Matthew dan Park Gun Wook debut sebagai member grup tersebut pada 2023 setelah mengikuti program survival “Boys Planet”.

Pada Februari 2026, keduanya juga menandatangani kontrak eksklusif dengan WAKEONE untuk melanjutkan aktivitas mereka.

Dengan mixtape perdana yang segera dirilis, ZEROBASEONE EMP menjadi proyek yang patut diperhatikan bagi penggemar yang ingin melihat sisi musikal berbeda dari Seok Matthew dan Park Gun Wook.