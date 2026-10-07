BABYMONSTER Beri Kode Comeback, Teaser Misterius Ungkap Tanggal Perilisan

BABYMONSTER (X @aboutmusicyt)
JawaPos.com - BABYMONSTER membuat para penggemar penasaran setelah memberikan sinyal mengenai perilisan musik terbaru mereka.
Grup besutan YG Entertainment itu secara tiba-tiba merilis teaser misterius bertuliskan "COMING SOON" tanpa mengungkap judul maupun detail karya yang akan diluncurkan.
Menurut laporan Soompi, teaser itu dibagikan melalui akun media sosial resmi BABYMONSTER pada 6 Oktober. Poster itu mencantumkan tanggal 23 Oktober 2026 sebagai waktu pengungkapan atau perilisan yang telah dijadwalkan. Hingga saat ini, detail mengenai format maupun konsep karya baru masih dirahasiakan.
Kabar ini langsung menarik perhatian karena BABYMONSTER sebelumnya baru merilis single digital "SUGAR HONEY ICE TEA" pada Juni 2026.
Dengan jarak sekitar empat bulan, kemunculan teaser menjadi tanda bahwa grup beranggotakan Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita kembali bersiap menyapa penggemar dengan musik baru.
Comeback kali ini juga hadir di tengah kesibukan BABYMONSTER menjalani tur dunia kedua mereka bertajuk "2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM (Dance)]".
Setelah tampil di Osaka, grup dijadwalkan melanjutkan perjalanan tur ke berbagai kota di lima benua dengan total 31 pertunjukan.
Menariknya, BABYMONSTER juga dijadwalkan menggelar konser di Jakarta pada 17 Oktober 2026. Artinya, penggemar Indonesia berkesempatan menyaksikan penampilan mereka hanya beberapa hari sebelum karya baru dirilis atau diperkenalkan kepada publik.
Meski belum diketahui apakah proyek terbaru ini berupa single, album, atau bentuk rilisan lainnya, teaser "COMING SOON" sukses membangun rasa penasaran MONSTIEZ.
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Jawa Pos
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